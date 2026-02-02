Попытка суицида в частной школе Алматы: девочку готовят к выписке

Об этом сообщила детский омбудсмен Диана Ерлан на своей странице в социальных сетях.

— По случаю в частной школе Алматы. Планируется проверка департаментом контроля качества образования по городу. Состояние девочки стабильное, планируется выписка. С родителями я на связи, — написала омбудсмен.

По ее словам, ситуация также находится на контроле прокуратуры Наурызбайского района и прокуратуры города Алматы.

Напомним, ранее отец школьницы заявил в социальных сетях, что его дочь оказалась в реанимации после попытки суицида и связал произошедшее с психологическим давлением в учебном заведении.

После этого управлением образования создана специальная мониторинговая группа с участием представителей профильных ведомств, департамента по обеспечению качества образования, центров психологической поддержки и защиты прав детей, общественного совета города, а также правоохранительных органов.

Кроме того, полиция возбудила уголовное дело по факту сообщения о попытке суицида несовершеннолетней, однако по итогам проверки оно было прекращено за отсутствием состава правонарушения. В ходе расследования сведения о буллинге не подтвердились.