    11:35, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Попытка суицида в частной школе Алматы: девочку готовят к выписке

    В частной школе Алматы, где ранее сообщалось о возможных фактах буллинга и попытке суицида ученицы, будет проведена проверка, передает агентство Kazinform.

    больница
    Фото: freepik.com

    Об этом сообщила детский омбудсмен Диана Ерлан на своей странице в социальных сетях.

    — По случаю в частной школе Алматы. Планируется проверка департаментом контроля качества образования по городу. Состояние девочки стабильное, планируется выписка. С родителями я на связи, — написала омбудсмен. 

    По ее словам, ситуация также находится на контроле прокуратуры Наурызбайского района и прокуратуры города Алматы.

    Напомним, ранее отец школьницы заявил в социальных сетях, что его дочь оказалась в реанимации после попытки суицида и связал произошедшее с психологическим давлением в учебном заведении. 

    После этого управлением образования создана специальная мониторинговая группа с участием представителей профильных ведомств, департамента по обеспечению качества образования, центров психологической поддержки и защиты прав детей, общественного совета города, а также правоохранительных органов.

    Кроме того, полиция возбудила уголовное дело по факту сообщения о попытке суицида несовершеннолетней, однако по итогам проверки оно было прекращено за отсутствием состава правонарушения. В ходе расследования сведения о буллинге не подтвердились. 

    Еламан Турысбеков
