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    09:49, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Помощь безвозмездна, но она должна быть подотчетной — Аида Балаева

    Аида Балаева
    Фото: Акорда

    Министр культуры и информации Аида Балаева на своей странице в Facebook рассказала об официальных фондах по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от паводков, передает агентство Kazinform.

    По словам министра, страна сейчас переживает непростое время. Большая вода отбирает у людей дома, лишает имущества. Но в то же время стране придает сил единство и сплоченность народа.

    — Казахстанцы как единое целое поддерживают пострадавших соотечественников в этот сложный жизненный момент. В этой связи в социальных сетях к нам приходит большое количество обращений о желании помочь пострадавшим. Очень много поступает вопросов, куда и как можно направить гуманитарную помощь? В какой фонд и на какой счет можно перевести средства? — написала Аида Балаева.

    Она порекомендовала доверять только официальным источникам. Обращаться в местные исполнительные органы, которые могут предоставить реквизиты фондов, работающих официально.

    — Да, Ваша помощь безвозмездна, но она должна быть подотчетной, прежде всего, со стороны распределителей этой помощи, — заключила министр.

    Напомним, на сегодня от Астаны в пострадавшие регионы отправлено 550 тонн гуманитарной помощи, сообщила на брифинге в СЦК руководитель фронт-офиса волонтеров города Астаны Эльвира Есмуханова.

    Алматинцы собрали более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Атырауской области.

    Более 130 тонн гумпомощи отправила в ЗКО Алматинская область.

    Представители этнокультурных объединений помогают в обеспечении пострадавших продуктами, горячим питанием, одеждой, товарами первой необходимости, техникой.

    Теги:
    Аида Балаева Минкультуры и информации Гуманитарная помощь Благотворительность Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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