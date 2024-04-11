Министр культуры и информации Аида Балаева на своей странице в Facebook рассказала об официальных фондах по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от паводков, передает агентство Kazinform.

По словам министра, страна сейчас переживает непростое время. Большая вода отбирает у людей дома, лишает имущества. Но в то же время стране придает сил единство и сплоченность народа.

— Казахстанцы как единое целое поддерживают пострадавших соотечественников в этот сложный жизненный момент. В этой связи в социальных сетях к нам приходит большое количество обращений о желании помочь пострадавшим. Очень много поступает вопросов, куда и как можно направить гуманитарную помощь? В какой фонд и на какой счет можно перевести средства? — написала Аида Балаева.

Она порекомендовала доверять только официальным источникам. Обращаться в местные исполнительные органы, которые могут предоставить реквизиты фондов, работающих официально.

— Да, Ваша помощь безвозмездна, но она должна быть подотчетной, прежде всего, со стороны распределителей этой помощи, — заключила министр.

Напомним, на сегодня от Астаны в пострадавшие регионы отправлено 550 тонн гуманитарной помощи, сообщила на брифинге в СЦК руководитель фронт-офиса волонтеров города Астаны Эльвира Есмуханова.

Алматинцы собрали более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Атырауской области.

Более 130 тонн гумпомощи отправила в ЗКО Алматинская область.

Представители этнокультурных объединений помогают в обеспечении пострадавших продуктами, горячим питанием, одеждой, товарами первой необходимости, техникой.