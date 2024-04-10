Свыше 30 тонн гумпомощи отправили из Алматы в Атыраускую область

Алматинцы собрали более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Атырауской области, пострадавшим от наводнения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жители города, предприниматели и активная молодежь собрали 12 тонн продуктов питания, около 10 тонн одежды, 7,2 тонны предметов гигиены, более 2 тонн предметов быта, более 200 килограммов лекарств и так далее.

Пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения был открыт 29 марта на базе комьюнити-центра Алмалинского района. Здесь задействовано более 150 волонтеров из более чем 30 крупных волонтерских организаций города.

— Регионы, пострадавшие от наводнения, направляют нам всю информацию о текущей ситуации в регионе и необходимых вещах. На прошлой неделе мы отправили в Уральск 10 тонн гуманитарной помощи. А сейчас собираем и отправляем гуманитарную помощь в Атыраускую область. Часть собранных вещей в Атыраускую область доставляются компаниями Air Astana и Fly Arystan, вторую часть выразили намерение бесплатно доставить на грузовом транспорте предприниматели города. Особую благодарность выражаю всем алматинцам, принимавшим участие в сборе гуманитарной помощи, — отметила руководитель фронт-офиса волонтеров Алматы Багдат Анарбаева.

Пункт приема гумпомощи дальше продолжит свою работу. Время работы с 10:00 до 19:00, без выходных.

Стоит отметить, что алматинские волонтеры не оставались в стороне и оказывали помощь во время стихийных бедствий в Казахстане и мире. До этого волонтеры Алматы собрали более 50-ти тонн гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения жителей Турции, более 5 тонн для пострадавших от пожара жителей Абайской области. Помимо этого, Фронт-офис волонтеров, посредством привлечения спонсоров, за год помог 10 тысячам малообеспеченных семей, 350 детям-сиротам и более 800 пожилым людям.

Ранее из Алматы было отправлено более 10 тонн первой партии гуманитарной помощи в пострадавшие от наводнения регионы.

Кроме того, неравнодушных алматинцев, собравших посылки с продовольствием и предметами первой необходимости для пострадавших от паводков регионов, поддержали также курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.