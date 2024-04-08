212 тонн гумпомощи пострадавшим от паводков отправил АНК

Представители этнокультурных объединений помогают в обеспечении пострадавших продуктами, горячим питанием, одеждой, товарами первой необходимости, техникой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры РК.

На сегодняшний день в оказании помощи пострадавшим от паводков задействованы более 9,8 тысячи волонтеров АНК.

Представители Ассамблеи этнокультурных объединений направили пострадавшим регионам 212,3 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости, а также финансовую помощь на сумму более 253 млн тенге.

Во всех региональных Домах дружбы организованы волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи.