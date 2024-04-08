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    17:30, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    212 тонн гумпомощи пострадавшим от паводков отправил АНК

    Алматинцы оказывают гумпомощь пострадавшим от паводков
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Представители этнокультурных объединений помогают в обеспечении пострадавших продуктами, горячим питанием, одеждой, товарами первой необходимости, техникой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры РК.

    На сегодняшний день в оказании помощи пострадавшим от паводков задействованы более 9,8 тысячи волонтеров АНК.

    Представители Ассамблеи этнокультурных объединений направили пострадавшим регионам 212,3 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости, а также финансовую помощь на сумму более 253 млн тенге.

    Во всех региональных Домах дружбы организованы волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи.

    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана Регионы Казахстана Гуманитарная помощь Общество Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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