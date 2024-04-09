Более 130 тонн гумпомощи отправила в ЗКО Алматинская область

130 тонн гуманитарной помощи отправили пострадавшим от наводнения жителям Западно-Казахстанской области. Об этом на брифинге Службы центральных коммуникаций сообщил заместитель акима Алматинской области Нуржан Кудайбергенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Алматинской области

— В области создан волонтерский штаб «Күшіміз-бірлікте» для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения регионам. На сегодня 130 тонн гуманитарной помощи собрано и отправлено в Западно-Казахстанскую область. Основная часть помощи — это предметы первой необходимости, продукты питания, одежда, постельные принадлежности, а также бытовая техника, — сказал замакима.

Фото: акимат Алматинской области

Также 30 миллионов тенге были перечислены в качестве финансовой помощи на единый специальный счет крупным бизнесом региона. Работа в этом направлении, по словам спикера, будет продолжена по мере необходимости.

Фото: акимат Алматинской области

Ранее сообщалось, что волонтеры Алматинской области помогают справиться с последствиями наводнений.