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    15:19, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 130 тонн гумпомощи отправила в ЗКО Алматинская область

    гумпомощь
    Фото: акимат Алматинской области

    130 тонн гуманитарной помощи отправили пострадавшим от наводнения жителям Западно-Казахстанской области. Об этом на брифинге Службы центральных коммуникаций сообщил заместитель акима Алматинской области Нуржан Кудайбергенов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    акимат Алматинской области
    Фото: акимат Алматинской области

    — В области создан волонтерский штаб «Күшіміз-бірлікте» для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения регионам. На сегодня 130 тонн гуманитарной помощи собрано и отправлено в Западно-Казахстанскую область. Основная часть помощи — это предметы первой необходимости, продукты питания, одежда, постельные принадлежности, а также бытовая техника, — сказал замакима.

    акимат Алматинской области
    Фото: акимат Алматинской области

    Также 30 миллионов тенге были перечислены в качестве финансовой помощи на единый специальный счет крупным бизнесом региона. Работа в этом направлении, по словам спикера, будет продолжена по мере необходимости.

    акимат Алматинской области
    Фото: акимат Алматинской области

    Ранее сообщалось, что волонтеры Алматинской области помогают справиться с последствиями наводнений. 

    Теги:
    Наводнение Акимат Гуманитарная помощь Общество Алматинская область Паводки
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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