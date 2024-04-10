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    13:01, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Из Астаны в пострадавшие от паводков регионы отправили 550 тонн гумпомощи

    Волонтеры
    Фото: акимат Алматинской области

    На сегодня от Астаны в пострадавшие регионы отправлено 550 тонн гуманитарной помощи, сообщила на брифинге в СЦК руководитель фронт-офиса волонтеров города Астаны Эльвира Есмуханова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По ее словам, помощь сформирована благодаря поддержке предпринимателей, государственных органов, ассоциаций, а также неравнодушных граждан.

    — Как только в 3 областях Казахстана объявили режим ЧС 29 марта, в городе Астане совместно с волонтерскими благотворительными организациями были открыты 9 пунктов по сбору гуманитарной помощи. В сборе задействовано 30 волонтерских организаций. Ежедневно фасовками занимаются свыше 60 человек. Отдельно помощь собирают предприниматели города, которые напрямую или через наши склады отправляют помощь, — сказала Эльфира Есмуханова на площадке СЦК.

    Она добавила, что в регионы направили продукты питания, обогреватели, лодки, генераторы, лопаты, а также 400 тысяч мешков с детскими вещами, средствами для гигиены, палатками, постельными принадлежностями, резиновыми вещами.

    — Помощь доставляется грузовыми путями и авиалиниями страны. С Астаны волонтеры обращаются в регионы всех штабов, напрямую участвуют в работах по откачке воды, доставке питания, участвуют в рабочих процессах по предотвращению пдотопления: наполняют мешки песком, принимают и фасуют вещи, — отметила руководитель фронт-офиса в Астане.

    Теги:
    Подтопления Регионы Астана Гуманитарная помощь Волонтеры Волонтерство Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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