Из Астаны в пострадавшие от паводков регионы отправили 550 тонн гумпомощи

На сегодня от Астаны в пострадавшие регионы отправлено 550 тонн гуманитарной помощи, сообщила на брифинге в СЦК руководитель фронт-офиса волонтеров города Астаны Эльвира Есмуханова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, помощь сформирована благодаря поддержке предпринимателей, государственных органов, ассоциаций, а также неравнодушных граждан.

— Как только в 3 областях Казахстана объявили режим ЧС 29 марта, в городе Астане совместно с волонтерскими благотворительными организациями были открыты 9 пунктов по сбору гуманитарной помощи. В сборе задействовано 30 волонтерских организаций. Ежедневно фасовками занимаются свыше 60 человек. Отдельно помощь собирают предприниматели города, которые напрямую или через наши склады отправляют помощь, — сказала Эльфира Есмуханова на площадке СЦК.

Она добавила, что в регионы направили продукты питания, обогреватели, лодки, генераторы, лопаты, а также 400 тысяч мешков с детскими вещами, средствами для гигиены, палатками, постельными принадлежностями, резиновыми вещами.