Полномочия депутатов маслихатов сохранятся после принятия новой Конституции РК
В случае принятия новой Конституции депутаты маслихатов, судьи и другие должностные лица, назначенные или избранные по Конституции 1995 года, продолжат исполнять свои полномочия, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующая норма содержится в статье 95 раздела XI «Заключительные и переходные положения» проекта Основного закона.
Согласно документу, судьи Верховного суда, местных и других судов, депутаты маслихатов, а также иные должностные лица, избранные (назначенные) в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, сохранят свои должности до прекращения полномочий по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.
Напомним, 12 февраля в Казахстане опубликован проект Конституции, доработанный с учетом предложений граждан и экспертов.
Республиканский референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.