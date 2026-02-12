РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:59, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Полномочия депутатов маслихатов сохранятся после принятия новой Конституции РК

    В случае принятия новой Конституции депутаты маслихатов, судьи и другие должностные лица, назначенные или избранные по Конституции 1995 года, продолжат исполнять свои полномочия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Досрочно прекращены полномочия двоих депутатов маслихата Астаны
    Фото: Pexels

    Соответствующая норма содержится в статье 95 раздела XI «Заключительные и переходные положения» проекта Основного закона.

    Согласно документу, судьи Верховного суда, местных и других судов, депутаты маслихатов, а также иные должностные лица, избранные (назначенные) в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, сохранят свои должности до прекращения полномочий по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

    Напомним, 12 февраля в Казахстане опубликован проект Конституции, доработанный с учетом предложений граждан и экспертов.

    Республиканский референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.

    Теги:
    Конституция Депутаты Конституционная реформа
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум