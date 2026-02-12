Полномочия депутатов маслихатов сохранятся после принятия новой Конституции РК

Соответствующая норма содержится в статье 95 раздела XI «Заключительные и переходные положения» проекта Основного закона.

Согласно документу, судьи Верховного суда, местных и других судов, депутаты маслихатов, а также иные должностные лица, избранные (назначенные) в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, сохранят свои должности до прекращения полномочий по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

Напомним, 12 февраля в Казахстане опубликован проект Конституции, доработанный с учетом предложений граждан и экспертов.

Республиканский референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.