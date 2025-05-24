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    15:48, 24 Май 2025 | GMT +5

    Полицию Алматы перевели на усиление из-за последних звонков

    Около тысячи сотрудников полиции обеспечивают общественный порядок и безопасность в 216 общеобразовательных учебных заведениях Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    Как сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Серик Шумаев, в целях предупреждения правонарушений и охраны порядка задействованы сотрудники ювенальной, патрульной, криминальной полиции, а также участковые инспекторы.

    — Особое внимание уделено как личной безопасности детей, так и соблюдению правил дорожного движения вблизи школ и на маршрутах передвижения выпускников, - отметил он.

    Кроме того, на центральных площадях, в парках, скверах и местах массового отдыха граждан выставлены дополнительные наряды полиции.

    Полиция работает в усиленном режиме также в Шымкенте и Туркестанской области. 

    Ранее на БАКАД был зафиксирован кортеж автомобилей с выпускниками, нарушившими правила дорожного движения. 

    Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев поздравил школьников страны с завершением 2024-2025 учебного года. 

    Теги:
    МВД РК Полиция Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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