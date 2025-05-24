Полицию Алматы перевели на усиление из-за последних звонков

Как сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Серик Шумаев, в целях предупреждения правонарушений и охраны порядка задействованы сотрудники ювенальной, патрульной, криминальной полиции, а также участковые инспекторы.

— Особое внимание уделено как личной безопасности детей, так и соблюдению правил дорожного движения вблизи школ и на маршрутах передвижения выпускников, - отметил он.

Кроме того, на центральных площадях, в парках, скверах и местах массового отдыха граждан выставлены дополнительные наряды полиции.

Полиция работает в усиленном режиме также в Шымкенте и Туркестанской области.

Ранее на БАКАД был зафиксирован кортеж автомобилей с выпускниками, нарушившими правила дорожного движения.

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев поздравил школьников страны с завершением 2024-2025 учебного года.