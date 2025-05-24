Последний звонок: полиция работает в усиленном режиме в Шымкенте и Туркестанской области

Как сообщили в правоохранительных органах, основная задача — обеспечить порядок и безопасность, а также предупредить возможные правонарушения среди несовершеннолетних.

В Шымкенте для охраны общественного порядка задействованы более 1000 сотрудников полиции и около 150 патрульных автоэкипажей.

— В день последнего звонка личному составу поручено усилить патрулирование и своевременно реагировать на возможные инциденты, — сообщают в ДП Шымкента.

К родителям выпускников также обратились с просьбой быть особенно внимательными к своим детям в праздничные дни.

— После окончания торжественных мероприятий многие школьники продолжают отмечать самостоятельно. К сожалению, нередко случаются ситуации, когда несовершеннолетние садятся за руль без водительских прав или отправляются купаться в запрещенных местах. Подобные действия могут привести к трагическим последствиям. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать меры безопасности и своевременно обращаться в полицию при малейших признаках правонарушений, — подчеркнула пресс-секретарь ДП Шымкента Баглан Исатаева.

На усиленный режим работы перешли и полицейские Туркестанской области. По данным местной полиции, в этом году 33 844 учащихся окончили школы региона.

— Для предотвращения возможных нарушений, связанных с организацией «выпускных кортежей», вождением без документов и несоблюдением ПДД, сотрудники полиции продолжат контролировать ситуацию на дорогах и в местах массового пребывания молодежи, — сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Напомним, сегодня во всех школах Казахстана прозвенел последний звонок. Для более чем 217 тысяч выпускников это стало символическим завершением важного жизненного этапа — прощанием со школой и началом нового пути.