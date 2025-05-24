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    00:21, 24 Май 2025 | GMT +5

    Кортеж выпускников устроил беспорядок на БАКАД

    На Большой алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) в Алматинской области был зафиксирован кортеж автомобилей с выпускниками, нарушившими правила дорожного движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кортеж выпускников устроил беспорядок на БАКАД
    Кадр из видео

    В социальных сетях распространяются видео, на которых участники кортежа неоднократно создавали аварийные ситуации и полностью перекрывали движение на дороге. Из некоторых автомобилей школьники высовывались из окон.

    Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, все участники автокортежа, грубо нарушившие правила дорожного движения, установлены и задержаны.

    — Для привлечения к ответственности виновных лиц в суд направлены материалы по 17 нарушениям – от отсутствия ремней безопасности до создания аварийной ситуации. Транспортные средства водворены на спецстоянку. Родители несовершеннолетних пассажиров также привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

    Год назад после окончания учебного года кортеж выпускников также устроил опасную езду в Алматинской области. 

    Ранее министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев поздравил школьников страны с завершением 2024-2025 учебного года. 

    В Минпросвещения РК также призвали отказаться от пышных выпускных и сбора средств. 

    Теги:
    Выпускники Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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