Кортеж выпускников устроил беспорядок на БАКАД

В социальных сетях распространяются видео, на которых участники кортежа неоднократно создавали аварийные ситуации и полностью перекрывали движение на дороге. Из некоторых автомобилей школьники высовывались из окон.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, все участники автокортежа, грубо нарушившие правила дорожного движения, установлены и задержаны.

— Для привлечения к ответственности виновных лиц в суд направлены материалы по 17 нарушениям – от отсутствия ремней безопасности до создания аварийной ситуации. Транспортные средства водворены на спецстоянку. Родители несовершеннолетних пассажиров также привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

Год назад после окончания учебного года кортеж выпускников также устроил опасную езду в Алматинской области.

Ранее министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев поздравил школьников страны с завершением 2024-2025 учебного года.

В Минпросвещения РК также призвали отказаться от пышных выпускных и сбора средств.