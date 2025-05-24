Кортеж выпускников устроил беспорядок на БАКАД
На Большой алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) в Алматинской области был зафиксирован кортеж автомобилей с выпускниками, нарушившими правила дорожного движения, передает корреспондент агентства Kazinform.
В социальных сетях распространяются видео, на которых участники кортежа неоднократно создавали аварийные ситуации и полностью перекрывали движение на дороге. Из некоторых автомобилей школьники высовывались из окон.
Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, все участники автокортежа, грубо нарушившие правила дорожного движения, установлены и задержаны.
— Для привлечения к ответственности виновных лиц в суд направлены материалы по 17 нарушениям – от отсутствия ремней безопасности до создания аварийной ситуации. Транспортные средства водворены на спецстоянку. Родители несовершеннолетних пассажиров также привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.
Год назад после окончания учебного года кортеж выпускников также устроил опасную езду в Алматинской области.
Ранее министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев поздравил школьников страны с завершением 2024-2025 учебного года.
В Минпросвещения РК также призвали отказаться от пышных выпускных и сбора средств.