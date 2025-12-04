РУ
    Полиция арестовала всех подозреваемых по делу об ограблении Лувра

    Французская полиция завершила задержание всех предполагаемых участников громкого ограбления Лувра, передает агентство Kazinform.

    Фото: Pexels

    Как сообщает Bild, в общей сложности арестованы четверо мужчин в возрасте от 34 до 39 лет. Последний подозреваемый был задержан еще неделю назад в городе Лаваль. Мужчина был арестован на стройплощадке и содержится в одиночной камере. Его адвокаты утверждают, что «на данный момент нет никаких указаний на то, что он был в Лувре, и собираются подать апелляцию против ордера на арест.

    По данным издания, 39-летний мужчина родом из департамента Сена-Сен-Дени уже шесть раз был судим за сутенерство, вождение без прав, сбыт краденого и другие правонарушения. За одно из таких преступлений в 2010 году он получил два месяца условного заключения.

    По версии следствия, двое из группы проникли непосредственно в Галерею Аполлона, а двое других — среди них и теперь задержанный — ждали их снаружи. Все четверо скрылись вместе с украденными королевскими драгоценностями на сумму 88 миллионов евро. Последний задержанный после ограбления перевез драгоценности в белом фургоне.

    Еще одна фигурантка в деле — партнерша одного из подозреваемых, которой инкриминируется пособничество, но она остается на свободе. Задержанные считаются мелкими преступниками, и следователи полагают, что за всем стоял заказчик и организатор. Кроме того, до сих пор неизвестно, где находятся украденные королевские драгоценности.

    Напомним, по данным следствия, грабители проникли в Лувр днем 19 октября, используя выдвижную лестницу, установленную на угнанном грузовике, и вскрыли окно с помощью режущего оборудования. Покидая место преступления, они уронили украшенную бриллиантами и изумрудами корону, когда спускались по лестнице и бежали к скутерам, но унесли с собой восемь других экспонатов.

    Среди украденного — ювелирные украшения французских королев и императриц. Общая стоимость драгоценностей оценивается в 88 млн евро. Похищенные экспонаты до сих пор не найдены.

    Позже очередной скандал произошел с системой безопасности Лувра — два бельгийских блогера смогли ее обойти.

    Выступая в Национальной ассамблее директор французского музея Лоранс де Кар сообщила, что камеры наблюдения будут установлены до конца 2026 года.

    Франция Париж
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
