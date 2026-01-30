РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:51, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Полицейских уволили после заявления о сексуальном насилии в Туркестане

    По заявлению 18-летней жительницы Туркестана возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции, чьи имена фигурируют в публикациях в социальных сетях, уволены. Расследование взято на особый контроль МВД, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: МВД РК

    Информация о возможном преступлении получила резонанс после появления сообщений в соцсетях. Речь идет о заявлении девушки о сексуальном насилии, к которому, по ее словам, могли быть причастны трое сотрудников департамента полиции Туркестанской области.

    Как сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, по факту понуждения к половому сношению возбуждено уголовное дело.

    — Информация о возможной причастности бывших сотрудников полиции проверяется в полном объеме и получит принципиальную правовую оценку в рамках досудебного расследования, — сообщили в МВД.

    Параллельно проведена служебная проверка. По ее итогам упомянутые сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам — за дискредитацию службы.

    В данное время следственные органы проводят комплекс процессуальных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств дела.

    Ход расследования находится на особом контроле министра внутренних дел.

    Тема ужесточения ответственности за преступления сексуального характера ранее поднималась и на парламентском уровне. Так, депутат Мажилиса Мурат Абенов предложил отнести изнасилование к категории особо тяжких преступлений и увеличить максимальный срок наказания до 15 лет лишения свободы.

    МВД РК Туркестанская область Полиция Изнасилование
    Татьяна Корякина
