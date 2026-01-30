Полицейских уволили после заявления о сексуальном насилии в Туркестане

Информация о возможном преступлении получила резонанс после появления сообщений в соцсетях. Речь идет о заявлении девушки о сексуальном насилии, к которому, по ее словам, могли быть причастны трое сотрудников департамента полиции Туркестанской области.

Как сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, по факту понуждения к половому сношению возбуждено уголовное дело.

— Информация о возможной причастности бывших сотрудников полиции проверяется в полном объеме и получит принципиальную правовую оценку в рамках досудебного расследования, — сообщили в МВД.

Параллельно проведена служебная проверка. По ее итогам упомянутые сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам — за дискредитацию службы.

В данное время следственные органы проводят комплекс процессуальных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств дела.

Ход расследования находится на особом контроле министра внутренних дел.

Тема ужесточения ответственности за преступления сексуального характера ранее поднималась и на парламентском уровне. Так, депутат Мажилиса Мурат Абенов предложил отнести изнасилование к категории особо тяжких преступлений и увеличить максимальный срок наказания до 15 лет лишения свободы.