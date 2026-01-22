РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:29, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Депутат предложил усилить в Казахстане ответственность за изнасилование

    Депутат Мажилиса Мурат Абенов в кулуарах Парламента предложил перевести изнасилование в категорию особо тяжких преступлений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мурат Абенов
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — За похищение невесты у нас предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, тогда как за изнасилование — от 3 до 8 лет. Я считаю, что это серьёзный пробел. Предлагаю усилить ответственность за изнасилование, перевести в категорию особо тяжких преступлений и предусмотреть наказание до 15 лет лишения свободы. Уверен, что общество меня в этом поддержит, — заявил депутат.

    По его словам, такая инициатива направлена на усиление защиты прав и безопасности граждан, а также повышение эффективности уголовного законодательства в сфере борьбы с насильственными преступлениями.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Национальном курултае прокомментировал трагическое происшествие в Шымкенте, где от рук мужчины погибла девушка по имени Нурай, отметив, что это вызвало широкий общественный резонанс.

