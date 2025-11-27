Подпольную «золотую фабрику» обнаружили в Акмолинской области

На территории поселка Заводской полицейскими выявлены и ликвидированы два подпольных цеха, где в момент задержания находились две бригады незаконных старателей.

Фото: polisia.kz

Установлено, что фигуранты организовали процесс извлечения золота из золотосодержащего материала с использованием специального оборудования. В ходе осмотра мест происшествия и проведения обысковых мероприятий изъято около 800 кг золотосодержащего материала, два перерабатывающих комплекса, а также 30 гр. золота. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и выявление иных причастных лиц.

Деятельность правоохранительных органов направлена на предотвращение и пресечение незаконного оборота драгоценных металлов, защиту законных интересов государства и граждан, а также на обеспечение стабильной обстановки в регионе.

Ранее в ВКО выявили два факта незаконной добычи драгоценных металлов в долинах рек Шыбынды и Кулынжон.