    17:08, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Подпольную «золотую фабрику» обнаружили в Акмолинской области

    В Степногорске 26 ноября в результате проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками полиции пресечена деятельность лиц, осуществлявших незаконную переработку золотосодержащего сырья, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Фото: polisia.kz

    На территории поселка Заводской полицейскими выявлены и ликвидированы два подпольных цеха, где в момент задержания находились две бригады незаконных старателей.

    Фото: polisia.kz

    Установлено, что фигуранты организовали процесс извлечения золота из золотосодержащего материала с использованием специального оборудования. В ходе осмотра мест происшествия и проведения обысковых мероприятий изъято около 800 кг золотосодержащего материала, два перерабатывающих комплекса, а также 30 гр. золота. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и выявление иных причастных лиц.

    Деятельность правоохранительных органов направлена на предотвращение и пресечение незаконного оборота драгоценных металлов, защиту законных интересов государства и граждан, а также на обеспечение стабильной обстановки в регионе.

    Ранее в ВКО выявили два факта незаконной добычи драгоценных металлов в долинах рек Шыбынды и Кулынжон.

