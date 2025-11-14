РУ
телерадиокомплекс президента РК
    02:10, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Незаконная добыча золота на 400 млн тенге пресечена в ВКО

    Два факта незаконной добычи драгоценных металлов выявлены в Восточном Казахстане в долинах рек Шыбынды и Кулынжон, передает корреспондент агентства Kazinform.

    незаконная добыча золота
    Фото: Polisia.kz

    Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента экономических расследований по ВКО Тимур Муканов на брифинге в региональной службе коммуникаций.

    По данным ведомства, нелегальная добыча велась в Уланском и Самарском районах. Ущерб, нанесенный государству, превысил 400 миллионов тенге. В ходе расследования изъято более шести килограммов золота, техника для промывки и добычи, а также 56 тысяч долларов США.

    — Все организаторы противоправной деятельности установлены и помещены под стражу. Уголовное дело направляется в суд, — отметил Тимур Муканов.

    В департаменте подчеркнули, что выявленные факты еще раз показывают масштаб проблем с незаконным недропользованием в регионе и необходимость постоянного контроля за соблюдением законности при добыче драгоценных металлов.

    Ранее мы рассказывали, что нелегальные золотодобытчики нанесли ущерб экологии ВКО на 82 млн тенге. В целом недропользователей ВКО оштрафовали на 9,7 миллиона тенге.

    Нелли Нигматуллина
