РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:50, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    На 9,7 миллиона тенге оштрафовали недропользователей в ВКО

    В ВКО зарегистрировано 484 объекта недропользования, включая 108 контрактов на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых и 306 контрактов по твердым полезным ископаемым, передает Kazinform со ссылкой на акимат области. 

    На 9,7 миллиона тенге оштрафовали недропользователей в ВКО
    Фото: Kazinform/ Canva/ Freepik

     Всего 64 предприятия относятся к I категории, 23 из них оказывают значительное воздействие на окружающую среду.

    За нарушения в сфере недропользования в Восточно-Казахстанской области предприятия и частные лица оштрафованы на 9,7 миллиона тенге. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя областного департамента экологии Асет Сулейменов на брифинге региональной службы коммуникаций.

    За 10 месяцев 2025 года департаментом проведено 8 внеплановых проверок, в ходе которых выявлены многочисленные нарушения: проведение геологоразведочных и добычных работ без экологических разрешений, загрязнение почвы и водных объектов, несоблюдение условий экологической экспертизы и требований по обращению с отходами.

    К административной ответственности привлечены ТОО «East Copper», «Altai GeoTechnology», «PROFIT S», «КАСКАД-Н», а также ряд индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимавшихся старательской деятельностью без разрешений. На данный момент взыскано 9,4 миллиона тенге.

    На сегодняшний день продолжаются проверки в отношении ТОО «ВСАМ Продакшн», «Маралиха», «Маралиха Голд», а также запланированы профилактические контроли предприятий «ГРК МЛД» и «КОГОДАЙ».

    Ранее мы писали о том, что в Казахстане расторгли 37 контрактов в сфере недропользования.   

    Теги:
    Недры земли Восточно-Казахстанская область Экология
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают