На 9,7 миллиона тенге оштрафовали недропользователей в ВКО

За нарушения в сфере недропользования в Восточно-Казахстанской области предприятия и частные лица оштрафованы на 9,7 миллиона тенге. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя областного департамента экологии Асет Сулейменов на брифинге региональной службы коммуникаций.

За 10 месяцев 2025 года департаментом проведено 8 внеплановых проверок, в ходе которых выявлены многочисленные нарушения: проведение геологоразведочных и добычных работ без экологических разрешений, загрязнение почвы и водных объектов, несоблюдение условий экологической экспертизы и требований по обращению с отходами.

К административной ответственности привлечены ТОО «East Copper», «Altai GeoTechnology», «PROFIT S», «КАСКАД-Н», а также ряд индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимавшихся старательской деятельностью без разрешений. На данный момент взыскано 9,4 миллиона тенге.

На сегодняшний день продолжаются проверки в отношении ТОО «ВСАМ Продакшн», «Маралиха», «Маралиха Голд», а также запланированы профилактические контроли предприятий «ГРК МЛД» и «КОГОДАЙ».

