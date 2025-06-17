Почти каждый третий работающий казахстанский пенсионер занят в сфере образования

Такие данные Бюро национальной статистики АСПиР РК получило по итогам ежегодного обследования предприятий на выборочной основе.

Что примечательно, между конкретными ступенями образования подобные работники распределены крайне неравномерно. В частности, значительная их часть задействована в сфере среднего образования – 27,6 тыс. человек, тогда как в сфере начального образования они почти не встречаются.

Второй отраслью по количеству работающих пенсионеров выступает здравоохранение – 26 тыс. человек, или 16%.

Тройку лидеров замыкает промышленность, где числится 19,1 тыс. работников, которые формально должны находиться на заслуженном отдыхе (12%).

Если разобраться, факт того, что работающие пенсионеры наиболее широко представлены в перечисленных трех сферах, сам по себе вряд ли удивителен. Дело в том, что на эти сферы приходится почти 60% всех попавших в статистику работников. Иными словами, они являются самыми многочисленными.

Наибольшая доля работающих пенсионеров от общей списочной численности работников на конец 2024 года наблюдалась в отрасли, официальное название которой звучит как «Предоставление прочих видов услуг» - 11%, или 5,7 тыс. из 52 тыс. человек. При этом под прочими услугами в данном контексте прежде всего следует понимать услуги, касающиеся деятельности общественных объединений.

Одновременно с этим довольно высокой является концентрация работающих пенсионеров в сфере операций с недвижимостью – 9,6% (2,1 тыс. человек), а также в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 8% (10,9 тыс. человек).

Во всех описанных выше случаях речь идет о списочной численности работников. То есть о всех оформленных по трудовому договору работниках, включая временно отсутствующих из-за беременности, ухода за ребенком и других причин. Второй важный для понимания момент: выборка БНС АСПиР РК охватывает все предприятия, за исключением малых, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Ранее сообщалось о том, как пенсионеры Астаны, Алматы, Шымкента и Туркестанской области могут получить путевку на санаторно-курортное лечение.