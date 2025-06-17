Почти каждый третий работающий казахстанский пенсионер занят в сфере образования
На конец 2024 года в этой отрасли числилось 51,4 тыс. работающих пенсионеров, что эквивалентно 31% их общего числа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро DATA HUB.
Такие данные Бюро национальной статистики АСПиР РК получило по итогам ежегодного обследования предприятий на выборочной основе.
Что примечательно, между конкретными ступенями образования подобные работники распределены крайне неравномерно. В частности, значительная их часть задействована в сфере среднего образования – 27,6 тыс. человек, тогда как в сфере начального образования они почти не встречаются.
Второй отраслью по количеству работающих пенсионеров выступает здравоохранение – 26 тыс. человек, или 16%.
Тройку лидеров замыкает промышленность, где числится 19,1 тыс. работников, которые формально должны находиться на заслуженном отдыхе (12%).
Если разобраться, факт того, что работающие пенсионеры наиболее широко представлены в перечисленных трех сферах, сам по себе вряд ли удивителен. Дело в том, что на эти сферы приходится почти 60% всех попавших в статистику работников. Иными словами, они являются самыми многочисленными.
Наибольшая доля работающих пенсионеров от общей списочной численности работников на конец 2024 года наблюдалась в отрасли, официальное название которой звучит как «Предоставление прочих видов услуг» - 11%, или 5,7 тыс. из 52 тыс. человек. При этом под прочими услугами в данном контексте прежде всего следует понимать услуги, касающиеся деятельности общественных объединений.
Одновременно с этим довольно высокой является концентрация работающих пенсионеров в сфере операций с недвижимостью – 9,6% (2,1 тыс. человек), а также в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 8% (10,9 тыс. человек).
Во всех описанных выше случаях речь идет о списочной численности работников. То есть о всех оформленных по трудовому договору работниках, включая временно отсутствующих из-за беременности, ухода за ребенком и других причин. Второй важный для понимания момент: выборка БНС АСПиР РК охватывает все предприятия, за исключением малых, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Ранее сообщалось о том, как пенсионеры Астаны, Алматы, Шымкента и Туркестанской области могут получить путевку на санаторно-курортное лечение.