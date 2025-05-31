Как пенсионерам Шымкента получить бесплатную путевку в санаторий

Ранее для постановки в очередь пенсионерам необходимо было лично обращаться в городское управление занятости и социальной защиты. Сегодня процедура полностью автоматизирована. Подать заявку можно онлайн на портале geo-shym.kz, не выходя из дома.

Для подачи потребуется:

регистрация на сайте с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП);

после авторизации — заполнение онлайн-заявки;

возможность отслеживания своей очереди в режиме реального времени по ИИН и фамилии.

— Не все пенсионеры могут самостоятельно воспользоваться цифровыми сервисами, поэтому помощь родственников крайне важна. Процедура подачи заявки проста и занимает всего несколько минут, — отметили в городском управлении занятости и социальной защиты.

Пенсионеры, испытывающие трудности с онлайн-заявкой, могут обратиться лично по адресу: ул. Байтерекова, 89. При себе необходимо иметь удостоверение личности и ЭЦП.

В очереди на получение путевок сегодня состоят более 26 тысяч пенсионеров.

Кто имеет право на бесплатную путевку

Бесплатная путевка на 10-дневное лечение предоставляется один раз в год всем пенсионерам, независимо от состояния здоровья или социального статуса.

Отдельная очередь существует для пенсионеров с инвалидностью. В этом случае заявка подается через ЦОН при наличии заключения ВТЭК о необходимости санаторного лечения.

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Сопровождение пенсионеров с инвалидностью

Пенсионеры 1-й группы инвалидности, нуждающиеся в сопровождении, могут получить компенсацию расходов на проживание сопровождающего в санатории в размере 40 МРП (один раз в год). Расходы на проезд не компенсируются.

Для получения компенсации необходимо:

удостоверение личности;

счет-фактура и акт выполненных работ из санатория.

Договоры с санаториями

В 2025 году заключены договоры с четырьмя санаторно-курортными учреждениями:

«Денсаулық» — Шымкент;

«Ақ-су демі» — Сайрамский район, Туркестанская область;

«Күлпаршын» — город Жетысай, Туркестанская область;

«Айша-Бибі» — Жамбылская область.

Кроме того, оздоровительный комплекс «Ізетті зейнеткер», переехавший в новое здание на проспекте Байдибек би, продолжает предоставлять санаторно-курортные услуги ветеранам труда и пенсионерам Шымкента.

В городе также действуют три центра активного долголетия, где пожилые люди могут бесплатно изучать иностранные языки, заниматься на современных тренажерах, играть в настольный теннис, заниматься йогой, хореографией и вокалом.

В центрах можно бесплатно проходить оздоровительные процедуры — массаж, лечебную физкультуру, физиотерапию.

Ранее сообщалось о порядке получения санаторных путевок для пенсионеров столицы, а также о том, кто имеет право на бесплатный отдых в санаториях Казахстана.