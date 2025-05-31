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    18:00, 30 Май 2025 | GMT +5

    Как пенсионерам Шымкента получить бесплатную путевку в санаторий

    В Шымкенте проживают более 96 тысяч пенсионеров. В 2025 году для них предусмотрено 5 тысяч бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение за счет бюджета, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пенсионеры санаторий
    Фото: Freepik / Wikimedia

    Ранее для постановки в очередь пенсионерам необходимо было лично обращаться в городское управление занятости и социальной защиты. Сегодня процедура полностью автоматизирована. Подать заявку можно онлайн на портале geo-shym.kz, не выходя из дома.

    Для подачи потребуется:

    • регистрация на сайте с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП);
    • после авторизации — заполнение онлайн-заявки;
    • возможность отслеживания своей очереди в режиме реального времени по ИИН и фамилии.

    — Не все пенсионеры могут самостоятельно воспользоваться цифровыми сервисами, поэтому помощь родственников крайне важна. Процедура подачи заявки проста и занимает всего несколько минут, — отметили в городском управлении занятости и социальной защиты.

    Пенсионеры, испытывающие трудности с онлайн-заявкой, могут обратиться лично по адресу: ул. Байтерекова, 89. При себе необходимо иметь удостоверение личности и ЭЦП.

    В очереди на получение путевок сегодня состоят более 26 тысяч пенсионеров.

    Кто имеет право на бесплатную путевку

    Бесплатная путевка на 10-дневное лечение предоставляется один раз в год всем пенсионерам, независимо от состояния здоровья или социального статуса.

    Отдельная очередь существует для пенсионеров с инвалидностью. В этом случае заявка подается через ЦОН при наличии заключения ВТЭК о необходимости санаторного лечения.

    пенсионеры
    Фото: shutterstock.com

    Сопровождение пенсионеров с инвалидностью

    Пенсионеры 1-й группы инвалидности, нуждающиеся в сопровождении, могут получить компенсацию расходов на проживание сопровождающего в санатории в размере 40 МРП (один раз в год). Расходы на проезд не компенсируются.

    Для получения компенсации необходимо:

    • удостоверение личности;
    • счет-фактура и акт выполненных работ из санатория.

    Договоры с санаториями

    В 2025 году заключены договоры с четырьмя санаторно-курортными учреждениями:

    • «Денсаулық» — Шымкент;
    • «Ақ-су демі» — Сайрамский район, Туркестанская область;
    • «Күлпаршын» — город Жетысай, Туркестанская область;
    • «Айша-Бибі» — Жамбылская область.

    Кроме того, оздоровительный комплекс «Ізетті зейнеткер», переехавший в новое здание на проспекте Байдибек би, продолжает предоставлять санаторно-курортные услуги ветеранам труда и пенсионерам Шымкента.

    В городе также действуют три центра активного долголетия, где пожилые люди могут бесплатно изучать иностранные языки, заниматься на современных тренажерах, играть в настольный теннис, заниматься йогой, хореографией и вокалом.

    В центрах можно бесплатно проходить оздоровительные процедуры — массаж, лечебную физкультуру, физиотерапию.

    Ранее сообщалось о порядке получения санаторных путевок для пенсионеров столицы, а также о том, кто имеет право на бесплатный отдых в санаториях Казахстана.

    Теги:
    Пенсионеры Регионы Шымкент Отдых
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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