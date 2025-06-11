Как пенсионерам Алматы получить путевку в санаторий
В 2025 году в Алматы более 3 тысяч пенсионеров по возрасту смогут получить путевки на санаторно-курортное лечение за счет бюджета, передает корреспондент агентства Kazinform.
Всего в мегаполисе насчитывается 256 948 пенсионеров.
По данным акимата Алматы, на 2025 год запланирована выдача более 3 тысяч путевок в санаторно-курортные учреждения.
Договоры с санаториями
В 2025 году заключены договоры с такими санаторно-курортными учреждениями:
- санаторий «Аққайың», Алматы;
- санаторий «Ақсу демі», Туркестанская область, Сайрамский район, село Ақсу;
- санаторий «Алтын Каргалы», Алматы;
- ТОО «Демалыс – К», Алматы;
- ТОО «Ақжайық-шипа», Туркестанская область, Сарыагашский район, поселок Коктерек;
- санаторий «Ақниет», курортная зона Сарыагаш;
- санаторий “Сапа”, Туркестанская область, село Карабулак;
- санаторий Merke Resort, Жамбылская область;
- Береке-7, курортная зона Сарыагаш.
Кто имеет право на бесплатную путевку
Социальная помощь на санаторно-курортное лечение предоставляется в соответствии с решением маслихата города Алматы от 8 декабря 2023 года №73.
Путевки предоставляются в натуральной форме (в санатории) или в виде денежной компенсации затрат за санаторно-курортное лечение в пределах Казахстана в размере стоимости путевки.
Путевки могу получитьбесплатно, без учета дохода:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- лица, сопровождающие детей-инвалидов и инвалидов 1 группы (с оплатой за проживание и питание, за исключением лечебных процедур).
С оплатой 25% от размера пенсии без учета базовой выплаты, без учета дохода:
- ветераны труда;
- ветераны боевых действий на территории других государств пенсионного возраста.
С оплатой 25% от размера пенсии, с учетом дохода, не превышающего величины трехкратного прожиточного минимума(54 645 *3=163 935 тенге):
- пенсионеры по возрасту;
- ветераны боевых действий не достигшие пенсионного возраста (не более одного раза в два года);
- участники событий 17-18 декабря 1986 года (реабилитированные, до пенсионного возраста, не более одного раза в два года).
Куда нужнообратиться
Для оформления социальной помощи на санаторно-курортное лечение, необходимо обратиться в в акиматы районов Алматы или районные отделы занятости и социальных программ.
Какие документы нужны
Нужно предоставить заявление с приложением следующих документов:
- удостоверение личности (для идентификации личности);
- справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме №068/у (лицам, которые сопровождают инвалидов I группы, эта справка не нужна);
- удостоверение ветерана или отметка в удостоверении получателя пенсионных выплат по возрасту (пособий), подтверждающая статус ветерана;
- удостоверение о реабилитации для лицам, принимавших участие в событиях 1986 года;
- документ о размере пенсии;
- сведения о доходах лица и/или членов его семьи.
Если нужно получить компенсацию за путевку
Если человек оплатил путевку на санаторно-курортное лечение и хочет получить компенсацию в денежном виде, ему необходимо обратиться в районный акимат. Это необходимо сделать в течение 60 календарных дней, но не позднее, чем за 10 календарных дней до даты заезда в санаторий.
Нужно предоставить документы, подтверждающие право на путевку в подлинниках и копиях. Оригиналы сверят с копиями.
В случае положительного решения, то после прохождения лечения в течение 30 дней необходимо будет предоставить в акимат счет-фактуру, фискальный чек, акт выполненных работ и номер банковского счета.
Деньги поступят в течение 30 дней после подачи документов.
Как часто можно ездить в санаторий
По информации межведомственного расчетного центра социальных выплат по Медеускому району, санаторно-курортное лечение за счет государственного бюджета предоставляется не чаще одного раза в год на срок не более 12 календарных дней.
Средняя стоимость путевки составляет 216 000 тенге.
Ранее сообщалось о порядке получения санаторных путевок для пенсионеров столицы, а также о том, кто имеет право на бесплатный отдых в санаториях Казахстана.
О том, как пенсионерам Шымкента получить бесплатную путевку в санаторий, читайте здесь.