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    16:30, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Как пенсионерам Алматы получить путевку в санаторий

    В 2025 году в Алматы более 3 тысяч пенсионеров по возрасту смогут получить путевки на санаторно-курортное лечение за счет бюджета, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пенсионеры
    Фото: Freepik

    Всего в мегаполисе насчитывается 256 948 пенсионеров.

    По данным акимата Алматы, на 2025 год запланирована выдача более 3 тысяч путевок в санаторно-курортные учреждения.

    Договоры с санаториями

    В 2025 году заключены договоры с такими санаторно-курортными учреждениями:

    - санаторий «Аққайың», Алматы;

    - санаторий «Ақсу демі», Туркестанская область, Сайрамский район, село Ақсу;

    - санаторий «Алтын Каргалы», Алматы;

    - ТОО «Демалыс – К», Алматы;

    - ТОО «Ақжайық-шипа», Туркестанская область, Сарыагашский район, поселок Коктерек;

    - санаторий «Ақниет», курортная зона Сарыагаш;

    - санаторий “Сапа”, Туркестанская область, село Карабулак;

    - санаторий Merke Resort, Жамбылская область;

    - Береке-7, курортная зона Сарыагаш.

    пенсионеры
    Фото: Freepik

    Кто имеет право на бесплатную путевку

    Социальная помощь на санаторно-курортное лечение предоставляется в соответствии с решением маслихата города Алматы от 8 декабря 2023 года №73.

    Путевки предоставляются в натуральной форме (в санатории) или в виде денежной компенсации затрат за санаторно-курортное лечение в пределах Казахстана в размере стоимости путевки.

    Путевки могу получитьбесплатно, без учета дохода:

    - ветераны Великой Отечественной войны;

    - лица, сопровождающие детей-инвалидов и инвалидов 1 группы (с оплатой за проживание и питание, за исключением лечебных процедур).

    С оплатой 25% от размера пенсии без учета базовой выплаты, без учета дохода:

    - ветераны труда;

    - ветераны боевых действий на территории других государств пенсионного возраста.

    С оплатой 25% от размера пенсии, с учетом дохода, не превышающего величины трехкратного прожиточного минимума(54 645 *3=163 935 тенге):

    - пенсионеры по возрасту;

    - ветераны боевых действий не достигшие пенсионного возраста (не более одного раза в два года);

    - участники событий 17-18 декабря 1986 года (реабилитированные, до пенсионного возраста, не более одного раза в два года).

    Куда нужнообратиться

    Для оформления социальной помощи на санаторно-курортное лечение, необходимо обратиться в в акиматы районов Алматы или районные отделы занятости и социальных программ.

    Какие документы нужны

    Нужно предоставить заявление с приложением следующих документов:

    - удостоверение личности (для идентификации личности);

    - справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме №068/у (лицам, которые сопровождают инвалидов I группы, эта справка не нужна);

    - удостоверение ветерана или отметка в удостоверении получателя пенсионных выплат по возрасту (пособий), подтверждающая статус ветерана;

    - удостоверение о реабилитации для лицам, принимавших участие в событиях 1986 года;

    - документ о размере пенсии;

    - сведения о доходах лица и/или членов его семьи.

    пенсионеры
    Фото: Kazinform

    Если нужно получить компенсацию за путевку

    Если человек оплатил путевку на санаторно-курортное лечение и хочет получить компенсацию в денежном виде, ему необходимо обратиться в районный акимат. Это необходимо сделать в течение 60 календарных дней, но не позднее, чем за 10 календарных дней до даты заезда в санаторий.

    Нужно предоставить документы, подтверждающие право на путевку в подлинниках и копиях. Оригиналы сверят с копиями.

    В случае положительного решения, то после прохождения лечения в течение 30 дней необходимо будет предоставить в акимат счет-фактуру, фискальный чек, акт выполненных работ и номер банковского счета.

    Деньги поступят в течение 30 дней после подачи документов.

    Как часто можно ездить в санаторий

    По информации межведомственного расчетного центра социальных выплат по Медеускому району, санаторно-курортное лечение за счет государственного бюджета предоставляется не чаще одного раза в год на срок не более 12 календарных дней.

    Средняя стоимость путевки составляет 216 000 тенге.

    Ранее сообщалось о порядке получения санаторных путевок для пенсионеров столицы, а также о том, кто имеет право на бесплатный отдых в санаториях Казахстана.

    О том, как пенсионерам Шымкента получить бесплатную путевку в санаторий, читайте здесь.

    Теги:
    Социальная поддержка Пенсионеры Шымкент
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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