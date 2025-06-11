Как пенсионерам Алматы получить путевку в санаторий

Всего в мегаполисе насчитывается 256 948 пенсионеров.

По данным акимата Алматы, на 2025 год запланирована выдача более 3 тысяч путевок в санаторно-курортные учреждения.

Договоры с санаториями

В 2025 году заключены договоры с такими санаторно-курортными учреждениями:

- санаторий «Аққайың», Алматы;

- санаторий «Ақсу демі», Туркестанская область, Сайрамский район, село Ақсу;

- санаторий «Алтын Каргалы», Алматы;

- ТОО «Демалыс – К», Алматы;

- ТОО «Ақжайық-шипа», Туркестанская область, Сарыагашский район, поселок Коктерек;

- санаторий «Ақниет», курортная зона Сарыагаш;

- санаторий “Сапа”, Туркестанская область, село Карабулак;

- санаторий Merke Resort, Жамбылская область;

- Береке-7, курортная зона Сарыагаш.

Фото: Freepik

Кто имеет право на бесплатную путевку

Социальная помощь на санаторно-курортное лечение предоставляется в соответствии с решением маслихата города Алматы от 8 декабря 2023 года №73.

Путевки предоставляются в натуральной форме (в санатории) или в виде денежной компенсации затрат за санаторно-курортное лечение в пределах Казахстана в размере стоимости путевки.

Путевки могу получитьбесплатно, без учета дохода:

- ветераны Великой Отечественной войны;

- лица, сопровождающие детей-инвалидов и инвалидов 1 группы (с оплатой за проживание и питание, за исключением лечебных процедур).

С оплатой 25% от размера пенсии без учета базовой выплаты, без учета дохода:

- ветераны труда;

- ветераны боевых действий на территории других государств пенсионного возраста.

С оплатой 25% от размера пенсии, с учетом дохода, не превышающего величины трехкратного прожиточного минимума(54 645 *3=163 935 тенге):

- пенсионеры по возрасту;

- ветераны боевых действий не достигшие пенсионного возраста (не более одного раза в два года);

- участники событий 17-18 декабря 1986 года (реабилитированные, до пенсионного возраста, не более одного раза в два года).

Куда нужнообратиться

Для оформления социальной помощи на санаторно-курортное лечение, необходимо обратиться в в акиматы районов Алматы или районные отделы занятости и социальных программ.

Какие документы нужны

Нужно предоставить заявление с приложением следующих документов:

- удостоверение личности (для идентификации личности);

- справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме №068/у (лицам, которые сопровождают инвалидов I группы, эта справка не нужна);

- удостоверение ветерана или отметка в удостоверении получателя пенсионных выплат по возрасту (пособий), подтверждающая статус ветерана;

- удостоверение о реабилитации для лицам, принимавших участие в событиях 1986 года;

- документ о размере пенсии;

- сведения о доходах лица и/или членов его семьи.

Фото: Kazinform

Если нужно получить компенсацию за путевку

Если человек оплатил путевку на санаторно-курортное лечение и хочет получить компенсацию в денежном виде, ему необходимо обратиться в районный акимат. Это необходимо сделать в течение 60 календарных дней, но не позднее, чем за 10 календарных дней до даты заезда в санаторий.

Нужно предоставить документы, подтверждающие право на путевку в подлинниках и копиях. Оригиналы сверят с копиями.

В случае положительного решения, то после прохождения лечения в течение 30 дней необходимо будет предоставить в акимат счет-фактуру, фискальный чек, акт выполненных работ и номер банковского счета.

Деньги поступят в течение 30 дней после подачи документов.

Как часто можно ездить в санаторий

По информации межведомственного расчетного центра социальных выплат по Медеускому району, санаторно-курортное лечение за счет государственного бюджета предоставляется не чаще одного раза в год на срок не более 12 календарных дней.

Средняя стоимость путевки составляет 216 000 тенге.

Ранее сообщалось о порядке получения санаторных путевок для пенсионеров столицы, а также о том, кто имеет право на бесплатный отдых в санаториях Казахстана.

О том, как пенсионерам Шымкента получить бесплатную путевку в санаторий, читайте здесь.