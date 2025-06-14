Как пенсионерам Туркестанской области получить путевку в санаторий
В регионе проживает свыше 199 тысяч пенсионеров и ветеранов. Среди них — 58 человек старше 100 лет, 8 участников Великой Отечественной войны и около 3 тысяч тружеников тыла. Для поддержки их здоровья действует система оздоровления и краткосрочного отдыха, сообщает корреспондент агентства Kazinform.
Санаторно-курортное лечение предоставляется в Домах ветеранов «Мейір» и «Ардагерлер үйі», находящихся в ведении управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области.
Дом ветеранов «Ардагерлер үйі» работает с 2002 года и ежегодно обслуживает около 4 000 пожилых людей. «Мейір» функционирует с 2006 года и принимает до 3 800 человек в год.
Каждому пенсионеру предоставляется 14-дневный курс санаторно-курортного лечения. В течение года организуется до 20 заездов
Как получить путевку
Путевки предоставляются на основании постановления Правительства РК от 30 июня 2023 года № 523 и решений местных маслихатов. Финансирование лечения осуществляется за счет местного бюджета — в зависимости от потребностей и категории граждан.
Для получения путевки пенсионеру необходимо обратиться:
- в местный отдел социальной защиты населения;
- в акимат по месту жительства;
- непосредственно в центры «Мейір» или «Ардагерлер үйі»;
- либо через ЦОН или портал egov.kz.
Альтернатива санаторному лечению
С 2021 года в регионе открыт 21 центр «Белсенді ұзақ өмір» (Активное долголетие) в 16 районах и городах области.
17 из них размещаются в арендованных помещениях, 4 — предоставлены акиматами.
Из-за увеличения числа посетителей дополнительно открыты 2 филиала в городе Туркестане,
по одному — в Келесском и Жетысайском районах; еще один — в Мактааральском районе.
Центры работают в формате дневного пребывания (до 4 часов) и предоставляют услуги по следующим направлениям:
- Медицинские: консультации терапевта, массаж, ЛФК, соляные шахты, физиотерапия;
- Психологические: занятия с психологом, йога;
- Трудотерапия: шитье, вязание, рисование, вышивка, техника «флеттинг»;
- Спортивные: настольные игры, скандинавская ходьба, бильярд;
- Культурные: танцы, вокал, экскурсии;
- Экономические: основы финансовой грамотности;
- Правовая и цифровая помощь: обучение работе с ЭЦП, смартфонами, компьютером, защита от интернет-мошенничества;
- Духовное развитие: чтение книг, изучение языков и Корана, наставничество.
С начала года услугами центров воспользовались 5 471 пенсионер.
Ранее сообщалось о том, как пенсионеры Астаны, Алматы и Шымкента могут получить путевку на санаторно-курортное лечение.