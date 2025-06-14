Как пенсионерам Туркестанской области получить путевку в санаторий

Санаторно-курортное лечение предоставляется в Домах ветеранов «Мейір» и «Ардагерлер үйі», находящихся в ведении управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области.

Дом ветеранов «Ардагерлер үйі» работает с 2002 года и ежегодно обслуживает около 4 000 пожилых людей. «Мейір» функционирует с 2006 года и принимает до 3 800 человек в год.

Каждому пенсионеру предоставляется 14-дневный курс санаторно-курортного лечения. В течение года организуется до 20 заездов

Как получить путевку

Путевки предоставляются на основании постановления Правительства РК от 30 июня 2023 года № 523 и решений местных маслихатов. Финансирование лечения осуществляется за счет местного бюджета — в зависимости от потребностей и категории граждан.

Для получения путевки пенсионеру необходимо обратиться:

в местный отдел социальной защиты населения;

в акимат по месту жительства;

непосредственно в центры «Мейір» или «Ардагерлер үйі»;

либо через ЦОН или портал egov.kz.

Альтернатива санаторному лечению

С 2021 года в регионе открыт 21 центр «Белсенді ұзақ өмір» (Активное долголетие) в 16 районах и городах области.

17 из них размещаются в арендованных помещениях, 4 — предоставлены акиматами.

Из-за увеличения числа посетителей дополнительно открыты 2 филиала в городе Туркестане,

по одному — в Келесском и Жетысайском районах; еще один — в Мактааральском районе.

Центры работают в формате дневного пребывания (до 4 часов) и предоставляют услуги по следующим направлениям:

Медицинские: консультации терапевта, массаж, ЛФК, соляные шахты, физиотерапия;

Психологические: занятия с психологом, йога;

Трудотерапия: шитье, вязание, рисование, вышивка, техника «флеттинг»;

Спортивные: настольные игры, скандинавская ходьба, бильярд;

Культурные: танцы, вокал, экскурсии;

Экономические: основы финансовой грамотности;

Правовая и цифровая помощь: обучение работе с ЭЦП, смартфонами, компьютером, защита от интернет-мошенничества;

Духовное развитие: чтение книг, изучение языков и Корана, наставничество.

С начала года услугами центров воспользовались 5 471 пенсионер.

Ранее сообщалось о том, как пенсионеры Астаны, Алматы и Шымкента могут получить путевку на санаторно-курортное лечение.