Почему в Шымкенте не снижается число семейных конфликтов

Бытовое насилие по-прежнему остается одной из острых социальных проблем Шымкента. В прошлом году в полицию поступило 7 488 вызовов по фактам семейных конфликтов. Только за первые недели нового года зарегистрировано более 500 обращений. Большинство заявлений, по словам специалистов, поступает от женщин.

— Конфликты возникают не только между супругами. В поле зрения полиции попадают споры между родителями и детьми, свекровями и невестками, а также между близкими родственниками, — отмечают инспекторы полиции.

В полиции отмечают, что чаще всего агрессия вспыхивает на фоне ревности и употребления алкоголя. В состоянии опьянения бытовые ссоры быстро выходят за рамки словесных конфликтов и нередко перерастают в физическое насилие. При этом агрессия направляется не только на супругов, но и на детей и пожилых родителей.

— Употребление спиртных напитков нередко становится главным фактором. Между гражданами в состоянии алкогольного опьянения возникают бытовые конфликты, которые в итоге перерастают в применение физической силы, — рассказывают в полиции.

Правоохранительные органы подчеркивают, что после изменений в законодательстве, вступивших в силу в 2024 году, наказание за бытовое насилие больше не ограничивается профилактическими беседами.

— Административный штраф за бытовое насилие не предусмотрен. При поступлении заявления правонарушитель подлежит немедленному задержанию. По решению суда может быть назначено административное наказание в виде ареста сроком до 15 суток, — отмечают инспекторы.

По данным отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием, в 2025 году за такие правонарушения были арестованы 820 человек. За неполный январь 2026 года — 72 человека. В результате семейных конфликтов пострадали двое.

Почему конфликтов меньше не становится

Психологи отмечают, что высокий уровень бытового насилия не является следствием отдельных конфликтов. Он отражает глубинные социальные и психологические процессы.

По словам специалистов, алкоголь и ревность в подобных ситуациях выступают лишь пусковыми механизмами, но не первопричинами. В основе большинства конфликтов лежат устойчивые поведенческие модели, которые формируются годами и часто передаются из поколения в поколение.

Во многих семьях агрессия воспринимается как допустимый способ отстаивания своей позиции. Люди не умеют выражать злость, страх или разочарование словами и переходят к силе. Алкоголь лишь снимает внутренние ограничения, но не создает насилие с нуля.

— Алкоголь и ревность — это не причины, а триггеры. В основе большинства таких конфликтов лежит неумение управлять эмоциями, отсутствие навыков диалога и накопленное напряжение. Если в семье принято решать проблемы через давление и силу, этот сценарий воспроизводится снова и снова, — отмечает практикующий психолог Марина Ливанова.

Эксперты подчеркивают, что значительная часть агрессоров не осознает себя нарушителями закона. Для них происходящее оценивается как «обычная ссора», «воспитание» или «эмоциональный срыв». Именно поэтому обращения в полицию часто происходят уже на поздней стадии, когда ситуация выходит из-под контроля и становится опасной.

Жертвы насилия нередко годами остаются в травмирующей среде из-за финансовой зависимости, страха общественного осуждения или убеждения, что ситуацию можно «перетерпеть» или «исправить».

— Без психологической помощи и работы с зависимостями силовое вмешательство дает лишь краткосрочный эффект. Человек может быть наказан, но, возвращаясь в ту же среду и не меняя внутренние установки, он воспроизводит тот же сценарий, — подчеркивают специалисты.

По мнению экспертов, эффективная профилактика бытового насилия невозможна без комплексного подхода, психологической реабилитации, программ по работе с агрессией, поддержки жертв и раннего выявления конфликтных семей. Любой факт насилия в семье подлежит правовой оценке, а молчание лишь усугубляет ситуацию.

Ранее сообщалось, что вице-президента сурдлимпийского комитета могут отстранить от должности из-за жестокого обращения с женой, а также о том, что в Туркестанской области приговор по резонансному делу о жестоком обращении с пожилым отцом может быть пересмотрен в сторону ужесточения.