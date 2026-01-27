Вице-президента сурдлимпийского комитета могут отстранить из-за жестокого обращения с женой
Министерство туризма и спорта рекомендовало рассмотреть вопрос об отстранении Арсена Шакуова с должности вице-президента сурдлимпийского комитета после скандального видео. Об этом сообщил глава ведомства Ербол Мырзабосынов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ранее в социальных сетях появилось видео с участием известного общественного деятеля, вице-президента Национального сурдлимпийского комитета Арсена Шакуова, на котором он жестоко обращается с женой и угрожает ей.
— Сегодня министерством рекомендовано сурдлимпийскому комитету провести очередное собрание, чтобы данного человека убрали с позиции вице-президента сурдлимпийского комитета. Министерство не будет работать с данным человеком в дальнейшем именно в направлении сурдоспорта, — прокомментировал министр.
