Почему спортивные объекты ВКО простаивали годами и когда их наконец откроют

Сразу пять физкультурно-оздоровительных комплексов в Восточном Казахстане несколько лет оставались символами несбывшихся обещаний. Вместо новых бассейнов и спортивных залов жители видели пустые стройплощадки, ржавеющие металлоконструкции и бесконечные переносы сроков. Сегодня объекты получили второй шанс — на них вышли новые подрядчики. Почему долгожданные спорткомплексы превратились в долгострои, кто теперь завершает работы и удастся ли вернуть людям обещанные спортивные объекты, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

Пять объектов, одна история

Проблема коснулась сразу пяти физкультурно-оздоровительных комплексов — в Улкен-Нарыне, Маркаколе, Катон-Карагае, Таврии и Бозанбае. Все они начали строиться практически одновременно — в 2020-2021 годах. Тогда новые спортивные объекты должны были стать частью программы развития массового спорта в сельской местности. Особенно важны они были для новых приграничных районов, где подобных сооружений никогда не существовало.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Но даже спустя несколько лет жители вместо современных комплексов видели ржавеющие металлоконструкции, пустующие строительные площадки и сорванные сроки. Самым проблемным объектом стал бассейн в районном центре Улкен-Нарын. Если на других стройках работа периодически шла, то здесь процесс был и вовсе заморожен.

— Мы уже перестали считать, сколько лет ждем открытия этого бассейна. После того как стройка остановилась, многие вообще перестали верить, что ее когда-нибудь закончат. Сейчас, наконец, снова появились рабочие, и это вселяет надежду. Для нашего района такой объект действительно необходим. Дети должны учиться плавать здесь, под присмотром тренеров, а не ездить на Бухтарминское водохранилище, где, к сожалению, уже не раз происходили трагедии на воде, — говорит житель села Улкен-Нарын Жанболат Аспенбетов.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Почему объекты превратились в долгострои

Основная причина задержки оказалась общей для всех ФОКов. Предыдущий подрядчик успел освоить значительную часть бюджетных средств, но завершить строительство не смог. Кроме спортивных комплексов, в это же время он возводил еще около 10-ти социальных объектов по стране, в основном, в Восточном Казахстане и области Абай (тогда еще в составе ВКО), и все их превратил в долгострои. После многочисленных нарушений договоры с недобросовестным подрядчиком расторгли.

— В процессе строительства бассейна в Улкен-Нарыне подрядчик успел освоить 385 миллионов тенге. Неосвоенными оставались около 240 миллионов. Но завершить работы компания так и не смогла. Сейчас вопрос решается в судебном порядке. За годы простоя объект серьезно пострадал, поэтому новому подрядчику приходится не только достраивать комплекс, но и устранять последствия длительного бездействия, — сообщил заместитель акима района Улкен-Нарын Нуртуган Маратов.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Новые подрядчики начинают практически заново

Сегодня два из пяти долгостроев сданы в эксплуатацию. Прошлой осенью наконец-то дождались открытия спорткомплексов жители Катон-Карагая и Таврия. А оставшиеся объекты получили новых исполнителей. Причем строительство ведется в рамках социальной ответственности бизнеса — подрядные организации завершают ФОКи за собственные средства. Фактически строителям приходится сначала проводить техническое обследование уже выполненных конструкций, оценивать их состояние и только после этого продолжать работу.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

За годы простоя часть конструкций оставалась под воздействием осадков и перепадов температур. Подобная ситуация сложилась и на других объектах. В Маркаколе комплекс несколько лет простоял без завершенной кровли, в Бозанбае после обследований также пришлось устранять многочисленные недочеты предыдущих исполнителей. По данным областного управления строительства, сейчас степень готовности объектов уже существенно отличается.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

— Сегодня работы продолжаются сразу на трех объектах. В селе Бозанбай физкультурно-оздоровительный комплекс готов уже на 98 процентов — осталось завершить благоустройство территории, после чего его планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале этого года. В Маркаколе строительная готовность составляет около 70 процентов, завершить объект рассчитывают в четвертом квартале. В Улкен-Нарыне готовность бассейна пока достигла 35 процентов, однако при сохранении нынешних темпов завершить строительство планируется уже этой осенью, — сообщила пресс-секретарь управления строительства Восточно-Казахстанской области Арайлым Кенжегулова.

Так, если график удастся выдержать, уже до конца года жители еще трех районов области смогут получить новые спортивные объекты.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Почему расследованием занялось Агентство по финансовому мониторингу

История этих долгостроев давно вышла за рамки исключительно строительной отрасли. Расследованием заинтересовалось Агентство по финансовому мониторингу. По данным ведомства, речь идет не только о нарушениях подрядной организации, но и о фиктивном техническом надзоре. Следствие считает, что компания, отвечавшая за контроль качества строительства сразу по нескольким объектам, подписывала документы, содержащие недостоверные сведения о фактически выполненных работах.

— Несмотря на получение оплаты за оказываемые услуги, должный контроль за строительством не осуществлялся. Руководитель предприятия подписывал акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения об их объемах. Во время обыска были обнаружены дубликаты печатей и фиктивные акты. Предварительный ущерб государству составил более 1,2 миллиарда тенге, — сообщил официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу Ернар Тайжан.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Руководитель организации, осуществлявшей технический надзор, объявлен в розыск. Следственные действия продолжаются.

Главная задача сегодня — не повторить прежних ошибок

После нескольких лет судебных разбирательств и смены подрядчиков власти делают ставку уже не столько на скорость строительства, сколько на то, чтобы подобная ситуация больше не повторилась. Теперь каждый этап сопровождается усиленным контролем, а новые исполнители вынуждены не только завершать объекты, но и исправлять последствия чужих ошибок.

Впрочем, работа над ошибками касается уже не только самих строек. История с долгостроями заставила пересмотреть и подход к государственным закупкам. Если раньше законодательство практически не ограничивало количество объектов, которые могла одновременно взять одна компания, то после изменений, внесенных в правила госзакупок в 2023 году, этот фактор начали учитывать при определении победителей конкурсов. Теперь при равных условиях преимущество получает подрядчик с меньшей загрузкой. Кроме того, постепенно внедряются цифровые механизмы отбора, которые должны минимизировать влияние человеческого фактора при проведении конкурсов.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Для жителей Восточного Казахстана все эти изменения важны лишь в случае, если они действительно приведут к результату. За несколько лет люди устали от новых сроков сдачи, обещаний и судебных процессов. Поэтому главным показателем станет не количество совещаний или уголовных дел, а открытые двери спортивных комплексов. Если до конца года в Улкен-Нарыне, Маркаколе и Бозанбае заработают новые физкультурно-оздоровительные комплексы, то тогда эта история станет примером, что даже после серьезных ошибок систему можно перестроить. Главное, чтобы этот урок оказался усвоенным не только для региона, но и для всей страны.

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