Почему села Зайсанского района ВКО до сих пор без газификации

Люди, живущие буквально над газовым месторождением, продолжают отапливать дома углем. Для сельчан газификация давно перестала быть просто вопросом комфорта. Это — для них деньги, здоровье, улучшение экологии.

«Берем уголь в долг, сидя на газе»

Когда в 2009 году в Зайсанском районе подтвердили наличие газовых запасов, местные жители радовались одними из первых. Тогда казалось, что угольное отопление уйдет в прошлое, а села наконец-то получат доступ к более дешевому и экологичному топливу. Однако годы идут, а для некоторых населенных пунктов проекты по газификации так и остались на бумаге.

— У нас установили трубы — сказали, что газ проведут. Мы тогда все обрадовались, думали, наконец-то перестанем топить печи углем. Газ был бы гораздо дешевле. В этом году уголь, к примеру, покупали по 34 тысячи тенге за тонну. Дом у нас большой, за зиму сжигаем 8–10 тонн. Со мной живут родители и четверо детей, — говорит один из жителей села Дайыр.

По его словам, проблема заключается не только в высокой стоимости угля и финансовой нагрузке на семьи. Людей возмущает сам принцип: газ добывается, реализуется, а местное население при этом остается привязанным к угольному отоплению.

— Чтобы просто обогреть дом, мы берем уголь в долг. Сколько еще ждать? Акимат каждый год обещает, что газ проведут, — добавляет другой житель села.

Фото: от местных жителей

Что говорят власти и на сколько лет хватит газа

Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент агентства Kazinform направил официальные запросы в акимат Зайсанского района и Министерство энергетики Казахстана.

— В настоящее время централизованным газоснабжением обеспечены 10 населенных пунктов района — сам город Зайсан, а также села Карабулак, Кенсай, Кайнар, Айнабулак, Жамбыл, Когедай, Шалкар, Каратал и Улкен Каратал. Общая численность населения этих населенных пунктов составляет 23,6 тысячи человек, что соответствует 3,25 процентам населения области. По имеющимся данным, оставшихся запасов газа достаточно примерно на семь лет, — сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района Али Жумагалиев.

В Министерстве энергетики напомнили, что Сарыбулакское газовое месторождение в Зайсанском районе было открыто еще в 2005 году. Тогда на скважине С-2 из палеогеновых отложений был получен мощный газовый фонтан, что и стало основанием для дальнейшей разработки месторождения.

— В 2009 году начальные геологические запасы свободного газа оценивались примерно в 3,8 миллиарда кубометров. В настоящее время ТОО «Тарбағатай Мұнай» добывает порядка 120 тысяч кубометров газа в сутки, — говорится в официальном ответе министерства.

При этом в ведомстве подтвердили — значительная часть газа ранее уходила на экспорт.

— С 1 января 2023 года экспорт газа прекращен, весь объем добываемого газа направляется на внутренний рынок. В период с 2013 по 2022 годы в Китай было экспортировано 3,4 миллиарда кубометров газа, — уточнили в министерстве.

Дайыр: инфраструктура есть, газа — нет

Одним из сел, которое до сих пор ждет газ, остается Дайыр. Он расположен в 23 километрах от районного центра. Формально здесь уже создана определенная инфраструктура, однако по факту газ в дома жителей так и не пришел.

— В 2020 году в рамках проекта по газификации села Дайыр и еще семи населенных пунктов было завершено строительство магистральных и распределительных газовых сетей. В рамках проекта проложены газопроводы высокого давления общей протяженностью 52 километра, в том числе линии, ведущие непосредственно к селу Дайыр. Также установлены восемь газорегуляторных пунктов, — сообщил вице-министр энергетики РК Кайырхан Туткышбаев.

Он отметил, что заказчиками и проектировщиками газификационных проектов являются местные исполнительные органы.

— По информации акимата Восточно-Казахстанской области, газификация села Дайыр предусмотрена. Магистральный газопровод до населенного пункта уже подведен, однако строительство внутрипоселковых и квартальных сетей не завершено. Проектно-сметная документация была разработана. И в 2019 году получила положительное заключение государственной экспертизы. Однако по причине недобросовестности подрядной организации проект не был реализован в срок. Судебные разбирательства и неисполнение обязательств подрядчиком привели к затягиванию работ. В ноябре 2024 года договор был расторгнут в судебном порядке, выплаченные средства подлежат возврату в доход государства, — пояснил вице-министр.

Что дальше

Пока шли суды, газ в Зайсане постепенно заканчивается. И встал вопрос вообще в целесообразности проекта, отмечают эксперты. Но власти от него не отказываются.

— В связи с истечением срока действия государственной экспертизы акимат Восточно-Казахстанской области вносит изменения в проектно-сметную документацию. После корректировки и получения нового положительного заключения, при поступлении бюджетной заявки от акимата в Министерство энергетики, мы готовы направить ее в уполномоченный орган Министерства финансов. И вынести проект на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии, — сообщил Кайырхан Туткышбаев.

В министерстве также обозначили перспективы. В будущем газификация должна охватить не только Дайыр, но и села Кокжыра, Куаныш, Сарытерек, Жарсу, Бакасу, Саржыра и Биржан.

— Магистральные газовые сети до этих населенных пунктов были полностью построены еще в 2020 году. Сейчас акимат Восточно-Казахстанской области корректирует проекты внутренних распределительных сетей. После прохождения согласований и определения источников финансирования, будут уточнены сроки строительно-монтажных работ, — сообщили в Министерстве энергетики.

Главное теперь, чтобы оставшихся запасов хватило. Есть надежда и на геологические исследования, что могут быть найдены новые запасы.

