Жители акмолинского села Караоткель раньше срока получили доступ к природному газу

Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, в преддверии Дня Независимости в регионе произошло знаковое событие: в дома жителей села Караоткель Целиноградского района впервые пришел природный газ. Для сельчан это не просто бытовое удобство, а важный шаг к повышению качества жизни, который стал возможным благодаря слаженной работе акимата региона, АО НК «QazaqGaz» и его дочерней компании АО «QazaqGaz Aimaq».

Фото: акимат Акмолинской области

По данным газовой компании, строительство сетей началось в прошлом году и было завершено досрочно. Изначально ввод в эксплуатацию планировался только на 2027 год, однако благодаря ускоренным темпам работ и своевременному строительству подводящего газопровода подача голубого топлива стала реальностью уже в декабре текущего года.

— Подключение Караоткеля к природному газу — важное событие для всего района. В рамках проекта построено 63 километра распределительных сетей и установлено 15 газораспределительных пунктов. Это позволяет обеспечить газом около 5 тысяч жителей, — отметил в своем выступлении первый заместитель акима области Ельдос Рамазанов.

Фото: акимат Акмолинской области

Общая протяженность газопроводов различного давления в селе достигла 100 километров. Первые три пусковых комплекса обеспечат доступ к голубому топливу порядка 2460 из имеющихся 4110 домовладений. Современные газораспределительные пункты позволяют гарантировать стабильную и безопасную подачу газа, что особенно важно в условиях северного климата.

Фото: акимат Акмолинской области

— Мы смогли существенно ускорить процесс, что позволило обеспечить жителей Караоткеля природным газом значительно раньше намеченного срока. Газификация — это не только повышение комфорта, но и ощутимая экономия для населения. При этом вопросы безопасности остаются нашим абсолютным приоритетом, — отметил директор астанинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Уалихан Кымбатов.

Фото: акимат Акмолинской области

Сами сельчане называют произошедшее долгожданным и по-настоящему историческим моментом.

- Раньше зимой нам приходилось топить печь почти круглые сутки. Теперь жизнь стала намного легче. Огромное спасибо всем, кто помог привезти газ в наше село, — поделилась жительница Караоткеля Рукия Ажарбаевна.

Фото: акимат Акмолинской области

Газификация Караоткеля — часть комплексной программы по обеспечению природным газом населенных пунктов Акмолинской области. Только в текущем году голубое топливо поступило в села Нурлы, Шубары, Аккаин, Талапкер, Ыбырай Алтынсарин, Коянды, а также в город Косшы. Благодаря этим проектам доступ к экологичному и современному виду топлива получили уже более 42 тысяч человек.

Также в 2026 году планируется подключение еще семи населенных пунктов, где проживает около 114 тысяч человек. Параллельно ведется разработка проектно-сметной документации для газификации еще восьми сел.