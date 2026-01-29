РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:55, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Почему пропорциональная система не дискриминирует избирателей: депутат привел примеры стран

    Депутат Мажилиса Айдос Сарым разъяснил, почему депутатов Курултая предлагают избирать по пропорциональной системе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: Конституционный суд

    В случае поддержки на референдуме Курултай будет формироваться по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа.

    — Мы видим, что данная норма встречает некоторое непонимание, а возможно даже происходит сознательное искажение, направленное на торпедирование работы нашей комиссии. В частности, звучат мнения, что, дескать, переход на партийно-пропорциональную систему дискриминирует наших граждан, лишает их права быть избранными высший законодательный орган страны. Считаю, что это очень большое заблуждение, — отметил он.

    Мажилисмен привел в пример 14 стран, где депутатов Парламента избирают по пропорциональной системе.

    — В настоящее время так называемая чистая партийно-пропорциональная система выборов действует в таких европейских странах, как Бельгия, Испания, Финляндия, Швейцария, Болгария, Швеция, Норвегия, Нидерланды. Кроме того, по ней формируются парламенты таких стран, как Аргентина, Бразилия, Боливия, Эквадор, Израиль, Индонезия и так далее. Поверьте, избиратели, законодатели, юристы этих стран не считают, что данная система как-то дискриминирует права их граждан избирать и быть избранными. Это нормальная, здоровая международная практика, — подчеркнул Сарым.

    Кроме того, многие эксперты считают, что пропорциональная система обладает значительными преимуществами перед мажоритарной системой. В числе таковых эксперты называют фактор справедливости. 

    — Партии получают в парламенте ровно столько голосов, сколько за них отдали избиратели. То есть, мажоритарные депутаты не будут впоследствии искажать народное волеизъявление путем присоединения к тем или иным фракциям. 

    Он также подчеркнул, что при грамотном законодательном регулировании пропорциональная система позволяет точнее учитывать социальную структуру электората и обеспечивает более равномерное представительство различных групп населения, включая молодежь, женщин и граждан с особыми потребностями.

    По словам мажилисмена, такая модель усиливает идеологическую определённость, поскольку общество и власть получают четкий сигнал о востребованных политических направлениях. Кроме того, она способствует развитию многопартийности, повышает уровень политической конкуренции и формированию устойчивых консенсусов.

    Сарым добавил, что пропорциональная система также положительно влияет на вовлечённость граждан в избирательный процесс, поскольку представительство в парламенте более точно отражает реальную поддержку партий, что, в свою очередь, снижает риски поляризации общества и способствует поиску компромиссов.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая заявил, что избрание депутатов однопалатного Парламента по принципу пропорциональной системы позволит усилить институциональную роль политических партий и повысит их ответственность перед обществом. 

    Ранее о том, зачем однопалатному Парламенту нужен переход на пропорциональную систему высказался политический обозреватель и член Констиутционной комиссии Газиз Абишев. 

    Конституция Конституционный суд Конституционная реформа
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
