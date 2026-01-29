Почему пропорциональная система не дискриминирует избирателей: депутат привел примеры стран

В случае поддержки на референдуме Курултай будет формироваться по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа.

— Мы видим, что данная норма встречает некоторое непонимание, а возможно даже происходит сознательное искажение, направленное на торпедирование работы нашей комиссии. В частности, звучат мнения, что, дескать, переход на партийно-пропорциональную систему дискриминирует наших граждан, лишает их права быть избранными высший законодательный орган страны. Считаю, что это очень большое заблуждение, — отметил он.

Мажилисмен привел в пример 14 стран, где депутатов Парламента избирают по пропорциональной системе.

— В настоящее время так называемая чистая партийно-пропорциональная система выборов действует в таких европейских странах, как Бельгия, Испания, Финляндия, Швейцария, Болгария, Швеция, Норвегия, Нидерланды. Кроме того, по ней формируются парламенты таких стран, как Аргентина, Бразилия, Боливия, Эквадор, Израиль, Индонезия и так далее. Поверьте, избиратели, законодатели, юристы этих стран не считают, что данная система как-то дискриминирует права их граждан избирать и быть избранными. Это нормальная, здоровая международная практика, — подчеркнул Сарым.

Кроме того, многие эксперты считают, что пропорциональная система обладает значительными преимуществами перед мажоритарной системой. В числе таковых эксперты называют фактор справедливости.

— Партии получают в парламенте ровно столько голосов, сколько за них отдали избиратели. То есть, мажоритарные депутаты не будут впоследствии искажать народное волеизъявление путем присоединения к тем или иным фракциям.

Он также подчеркнул, что при грамотном законодательном регулировании пропорциональная система позволяет точнее учитывать социальную структуру электората и обеспечивает более равномерное представительство различных групп населения, включая молодежь, женщин и граждан с особыми потребностями.

По словам мажилисмена, такая модель усиливает идеологическую определённость, поскольку общество и власть получают четкий сигнал о востребованных политических направлениях. Кроме того, она способствует развитию многопартийности, повышает уровень политической конкуренции и формированию устойчивых консенсусов.

Сарым добавил, что пропорциональная система также положительно влияет на вовлечённость граждан в избирательный процесс, поскольку представительство в парламенте более точно отражает реальную поддержку партий, что, в свою очередь, снижает риски поляризации общества и способствует поиску компромиссов.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая заявил, что избрание депутатов однопалатного Парламента по принципу пропорциональной системы позволит усилить институциональную роль политических партий и повысит их ответственность перед обществом.

Ранее о том, зачем однопалатному Парламенту нужен переход на пропорциональную систему высказался политический обозреватель и член Констиутционной комиссии Газиз Абишев.