Зачем однопалатному Парламенту нужен переход на пропорциональную систему, объяснил Газиз Абишев

Эксперт отмечает, что у двух избирательных систем — пропорциональной и мажоритарной — есть свои преимущества и недостатки.

— Дело в том, что нельзя однозначно сказать, какая система себя лучше показывает. Все зависит от конкретного исторического этапа в эволюции страны с экономическими, политическими и прочими условиями. И также все зависит от того, каким образом политические элиты смотрят на то, какая система наиболее оптимальна. И я так понимаю, в частности, Глава государства считает, что на нынешнем историческом этапе пропорциональная система более оптимальна, поэтому она внедряется, — пояснил политический обозреватель.

Сейчас в Мажилис Парламента Казахстана депутаты избираются по смешанной системе: 70% на пропорциональной, 30% на мажоритарной основе.

По аналогичному принципу выбирают парламентариев в России и Украине, отметил Абишев, в то время как в некоторых странах Западной Европы действует только пропорциональная система, а в Великобритании и США — мажоритарная.

Однако это не считается индикатором успеха законодательных органов развитых стран.

— Любая система, если она где-то существует какое-то продолжительное время, значит, она считается успешной элитами и избирателями. А так как и пропорциональная, и мажоритарная, и смешанная система находит себя во многих странах мира — на каждую из этих систем приходится минимум три-четыре устойчивых систем. Это значит, что каждая из них успешна. И опять же, на нынешнем историческом этапе Президент полагает, что пропорциональная система лучше, — подчеркнул спикер.

Также стоит отметить и то, что в рамках парламентской реформы подразумевается увеличение числа депутатов в одной палате с 98 до 145. При этом разыгрывается не 69 мандатов, как сейчас в Мажилисе, а все 145. Таким образом, количество мандатов, которые распределяются по партийным спискам, увеличивается более чем в два раза.

— То есть, партии в среднем при выполнении того же соотношения голосов, что было в 2023 году, получат в два раза больше депутатских мандатов. Это, конечно, увеличивает их привлекательность, потому что больше людей будут приходить в политические партии, больше спонсоров будут готовы инвестировать в политические проекты, предполагая, что партии смогут быть агентами их воздействия по продвижению той или иной повестки. Таким образом, партии, получив больше финансирования, больше политического влияния, институционально укрупняются, — заключил эксперт.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая заявил, что избрание депутатов однопалатного Парламента по принципу пропорциональной системы позволит усилить институциональную роль политических партий и повысит их ответственность перед обществом.

Согласно предложениям членов Комиссии по Конституционной реформе, Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе по единому общенациональному избирательному округу. Срок полномочий депутатов составит пять лет.

Подробнее о требованиях к депутатам и об основаниях для лишения мандата, которые предлагают закрепить в Оснонвом законе, читайте здесь.