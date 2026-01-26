Как будут избирать депутатов Курултая и в каких случаях их лишат мандата

Предложения касаются норм Конституции о Курултае, включая его формирование, порядок избрания депутатов, их полномочия и участие в законодательном процессе.

Согласно проекту, Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе по единому общенациональному избирательному округу. Срок полномочий депутатов составит пять лет. Выборы предлагается проводить не позднее чем за два месяца до окончания полномочий действующего созыва.

Депутатом Курултая сможет стать гражданин Казахстана, достигший 25 лет и постоянно проживающий на территории страны не менее 10 лет.

— В качестве оснований для лишения депутата Курултая мандата предлагается закрепить: выезд на постоянное место жительства за пределы Казахстана; вступление в законную силу обвинительного приговора суда; утрату гражданства Республики Казахстан; выход или исключение из политической партии, по партийному списку которой депутат был избран; а также прекращение деятельности политической партии, по списку которой депутат был избран, — в соответствии с конституционным законом, — отметил Бекназаров.

Полномочия по лишению депутатов Курултая особого статуса предлагается сохранить за Центральной избирательной комиссией.

При этом предлагается оставить без изменений норму, согласно которой вопросы привлечения депутатов к ответственности, соблюдения ими депутатской этики, а также рассмотрение вопросов о лишении полномочий и депутатской неприкосновенности относятся к компетенции ЦИК РК.

В соответствии с предлагаемыми изменениями, Курултай по предложению Президента Казахстана будет вносить изменения и дополнения в Конституцию, а также принимать конституционные законы, добавил сенатор.

Ранее в Конституции предложили закрепить новый порядок кадровых назначений с участием Курултая.

Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

В состав комиссии вошли более 100 человек, включая членов Национального курултая, известных юристов, руководителей СМИ, председателей маслихатов и представителей общественных советов. Работу комиссии возглавит Председатель Конституционного суда.