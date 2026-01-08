Победительница Silk Way Star Мишель Джозеф из Монголии стала лауреатом Ордена полярной звезды

Среди лауреатов — победительница Гран-при Азиатского международного вокального конкурса Silk Way Star, певица Мишель Джозеф. Она стала обладательницей «Ордена полярной звезды» («Алтан гадас одон»).

— Президент, вручая орден, сказал мне: «Сияй, как звезда Алтан гадас». Это действительно невероятное чувство. Я рада, что на международной сцене звучало не столько мое имя, сколько имя моей страны. Эта награда вдохновила меня создавать и достигать еще большего, — поделилась Мишель Джозеф.

Мишель Джозеф — известная монгольская певица и автор песен. В своем творчестве она сочетает традиционный уртын дуу (протяжные песни) с элементами поп, R& B и фанка. Артистка поет на монгольском и английском языках.

Справка: Silk Way Star — первый азиатский вокальный конкурс, в котором приняли участие артисты из 12 стран, среди которых — Казахстан, Монголия, Азербайджан, Армения, Грузия, Малайзия, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Корея. Шоу реализовано в рамках Соглашения о создании международного проекта Silk Way Star между ТРК Президента РК и Медиакорпорацией Китая CMG. Все 10 эпизодов транслировались на телеканалах Jibek Joly и Silk Way. Грандиозный финал прошел в прямом эфире и охватил телезрителей из разных стран мира, включая Азербайджан, Грузию, Таджикистан, Кыргызстан и Монголию. Совокупный охват трансляций проекта превысил 1 млрд человек.

Алтан гадас одон (Altan Gadas Odon) — это государственная награда Монголии, орден Полярной звезды, учреждённый в 1936 году и являющийся одной из высших наград страны, присуждаемой за заслуги в различных областях, от геройских поступков до выдающейся культурной и общественной деятельности.

