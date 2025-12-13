РУ
    22:19, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Победитель «Евровидения-2024» возвращает свой кубок

    Швейцарский певец Немо возвращает кубок за свою победу в прошлом году в «Евровидении» из-за предполагаемого участия Израиля в следующем конкурсе, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Фото: eurovision.tv

    — Дело в том, что конкурс неоднократно использовался для улучшения имиджа государства, которому предъявляются серьезные обвинения, — заявил Немо в Instagram.

    Он указал на то, что комиссия по расследованию Совета ООН по правам человека пришла к выводу, что израильские власти и силы безопасности совершили геноцид в секторе Газа.

    По словам организаторов «Евровидения», конкурс отстаивает ценности единства, инклюзивности и человеческого достоинства. Но участие Израиля, по мнению Немо, демонстрирует конфликт между этими ценностями и решениями Европейского вещательного союза.

    На прошлой неделе на заседании в Женеве члены Европейского вещательного союза одобрили участие Израиля. В ответ телеканалы Испании, Нидерландов, Ирландии, Словении и Исландии собираются бойкотировать «Евровидение–2026», которое пройдет в Вене.

    Немо заявил, что отправит кубок обратно в офис ЕВС в Женеве.

    — Если ценности, которые мы прославляем на сцене, не соблюдаются за ее пределами, то даже самые прекрасные песни теряют смысл, — сказал он.

    Директор конкурса Мартин Грин обратился к фанатам в открытом письме и отметил, что события на Ближнем Востоке в сочетании с решением по Израилю вызывают у многих сильные эмоции. Ранее некоторые поклонники в письмах выражали гнев и боль из-за того, что, по их мнению, трагедия в Газе замалчивается.

    — Я хочу сказать, что мы вас слышим. Мы понимаем ваши чувства — это затрагивает и нас, — говорится в письме руководства.

    Глава «Евровидения» также обратился к поклонникам из пяти стран, чьи вещатели решили бойкотировать мероприятие: «Мы уважаем их позицию и решение». Но он выразил надежду, что они вскоре вернутся к участию: «В расколотом мире конкурсу особенно важно создавать пространство, где миллионы людей могут разделить между собой то, что их объединяет».

    Ранее сообщалось, что «Евровидение» изменило правила голосования.

    Гульжан Тасмаганбетова
