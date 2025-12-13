Победитель «Евровидения-2024» возвращает свой кубок

— Дело в том, что конкурс неоднократно использовался для улучшения имиджа государства, которому предъявляются серьезные обвинения, — заявил Немо в Instagram.

Он указал на то, что комиссия по расследованию Совета ООН по правам человека пришла к выводу, что израильские власти и силы безопасности совершили геноцид в секторе Газа.

По словам организаторов «Евровидения», конкурс отстаивает ценности единства, инклюзивности и человеческого достоинства. Но участие Израиля, по мнению Немо, демонстрирует конфликт между этими ценностями и решениями Европейского вещательного союза.

На прошлой неделе на заседании в Женеве члены Европейского вещательного союза одобрили участие Израиля. В ответ телеканалы Испании, Нидерландов, Ирландии, Словении и Исландии собираются бойкотировать «Евровидение–2026», которое пройдет в Вене.

Немо заявил, что отправит кубок обратно в офис ЕВС в Женеве.

— Если ценности, которые мы прославляем на сцене, не соблюдаются за ее пределами, то даже самые прекрасные песни теряют смысл, — сказал он.

Директор конкурса Мартин Грин обратился к фанатам в открытом письме и отметил, что события на Ближнем Востоке в сочетании с решением по Израилю вызывают у многих сильные эмоции. Ранее некоторые поклонники в письмах выражали гнев и боль из-за того, что, по их мнению, трагедия в Газе замалчивается.

— Я хочу сказать, что мы вас слышим. Мы понимаем ваши чувства — это затрагивает и нас, — говорится в письме руководства.

Глава «Евровидения» также обратился к поклонникам из пяти стран, чьи вещатели решили бойкотировать мероприятие: «Мы уважаем их позицию и решение». Но он выразил надежду, что они вскоре вернутся к участию: «В расколотом мире конкурсу особенно важно создавать пространство, где миллионы людей могут разделить между собой то, что их объединяет».

Ранее сообщалось, что «Евровидение» изменило правила голосования.