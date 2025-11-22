«Евровидение» изменило правила голосования

EBU объявил о ряде изменений в правилах голосования и правилах поведения на «Евровидении», которые должны «укрепить доверие, прозрачность и вовлеченность аудитории».

Этим изменениям предшествовали жалобы и спекуляции о результатах зрительского голосования в 2025 году.

В 2026 году участникам конкурса (как сами артистам, так и вещательным компаниям, которые они представляют) не разрешается активно участвовать в кампаниях по продвижению их номеров, организованных третьими лицами, в том числе правительственными организациями.

Любые попытки повлиять на исход голосования, согласно новой версии правил, приведут к санкциям.

В 2026 году зрители смогут голосовать максимум 10 раз, используя один метод оплаты (смс, телефонный звонок или онлайн), а не 20, как это было в предыдущие годы.

В полуфиналы вернется голосование профессионального жюри, отмененное в 2023 году: теперь, как и в финале конкурса, баллы для квалификации будут наполовину состоять из решения жюри, наполовину — из зрительских симпатий.

В жюри каждой страны войдут семь человек (против пяти), и как минимум двое из них должны будут быть в возрасте от 18 до 25 лет, «чтобы отразить интерес молодой аудитории к конкурсу».

Наконец, EBU также обещает усилить технические меры, которые позволят опознать мошенничество или манипуляции при голосовании.

По итогам «Евровидения-2025» несколько участников (Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Исландия и Финляндия) были обеспокоены результатом зрительского голосования в финале конкурса и потребовали проверки.

Тогда представительница Израиля Юваль Рафаэль получила 297 баллов от зрителей — больше, чем какой-либо другой участник; при этом, по итогам голосвания профессионального жюри, она оказалась только на 14 месте. В итоге Рафаэль заняла второе место, уступив JJ из Австрии.

Агенство по рекламе правительства Израиля, как писало Eurovision News Spotlight (издание EBU), оплатило рекламу и использовало правительственные аккаунты в соцсетях для продвижения Рафаэль.

Руководство EBU пояснило, что это не противоречит правилам конкурса, и не нашло никаких нарушений по итогам проверки результатов голосования.

Участники «Евровидения-2026»

В начале декабря состоится заседание генеральной ассамблеи EBU, на которой членов союза официально попросят ознакомиться с внесенными изменениями и решить, достаточно ли этих мер для участия в конкурсе.

Полный список участников EBU надеется опубликовать до Рождества.

Для сравнения, страны-участники «Евровидения-2025» были объявлены 12 декабря 2024 года, «Евровидения-2024» — 5 декабря, а «Евровидения-2023» — 20 октября.

Уже известно, что на конкурс планируют вернуться Болгария, Молдова и Румыния, не участвовавшие как минимум в прошлом году.

Несколько стран, в том числе Нидерланды, Ирландия и Испания, поставили условием своего участия в «Евровидении-2026» исключение из конкурса Израиля из-за действий в Газе.

Члены EBU должны были проголосовать по этому вопросу на внеочередном съезде в ноябре, но в итоге голосование отложили до декабря «в свете последних событий на Ближнем Востоке».

Ранее мы писали о том, что 70-й юбилейный конкурс песни «Евровидение» состоится в Вене в 2026 году.