Израиль допущен на «Евровидение-2026», четыре страны против

На прошедшей в Женеве в четверг, 4 декабря, сессии Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза (ЕВС) — учредителя «Евровидения» — большинство делегатов проголосовали за изменение правил проведения конкурса. Цель новшеств — сделать его менее политическим.

Новые правила «Евровидения»

Согласно данным ЕВС, новые правила должны укрепить доверие к конкурсу, его прозрачность и нейтральный характер.

— Итоги голосования означают, что все члены ЕВС, которые хотят принять участие в конкурсе «Евровидение-2026» и согласны с новыми правилами, имеют право участвовать в нем, — говорится в пресс-релизе Европейского вещательного союза.

Так как большинство делегатов ассамблеи проголосовали за изменение правил, вопрос об участии Израиля в «Евровидении» был снят с повестки дня. Помимо мер, призванных ограничить влияние политических факторов, таких, например, как кампаний поддержки, больше прав получили члены национальных жюри. Их баллы вновь будут учитываться во время полуфиналов.

После объявления решения Европейского вещательного союза телекомпании из Нидерландов, Ирландии, Испании и Словении заявили о бойкоте «Евровидения» из-за участия в нем Израиля.

На последнем конкурсе в Швейцарии, как и на «Евровидении-2024» в шведском Мальме, участие Израиля вызвало протесты представителей других стран. Таким образом они выразили несогласие с действиями израильской армии в палестинском секторе Газа.

Ранее сообщалось, что «Евровидение» изменило правила голосования.