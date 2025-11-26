Платную фитосанитарную экспертизу ввели в пяти областях Казахстана

В условиях роста международной торговли и увеличения объемов перемещения сельскохозяйственной продукции вопросы фитосанитарной безопасности приобретают особую актуальность. Эффективный контроль подкарантинной продукции, включая проведение лабораторных исследований, остается важным инструментом защиты внутреннего рынка и поддержания продовольственной безопасности.

С 24 ноября 2025 года в пяти регионах — в Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской областях и в областях Абай и Жетысу — в пилотном режиме введен новый порядок проведения карантинной фитосанитарной экспертизы на платной основе. Решение принято с учетом практики Узбекистана, Азербайджана, Китая, Беларуси и России и направлено на выравнивание условий с сопредельными странами. Экспертизу осуществляет РГП на ПХВ «Фитосанитария».

Для работы нового механизма определены контрольные пункты, через которые подкарантинная продукция поступает на территорию соответствующих областей. Лабораторная экспертиза экспортируемой продукции организована во всех регионах страны.

Перед внедрением порядка были проведены разъяснительные встречи с участниками внешнеторговой деятельности. Специалисты территориальных подразделений и лабораторий прошли необходимое обучение. Руководителям инспекций поручено обеспечить качественное и своевременное проведение экспертиз.

Ожидается, что новый порядок позволит улучшить качество фитосанитарных услуг. Поступления от проведения экспертиз будут направлены на развитие отрасли: обновление лабораторного оборудования, укрепление материально-технической базы и повышение квалификации специалистов.

