Питьевую воду получат 24 села и девять городских массивов Жамбылской области

В результате, как отметил аким на пресс-конференции в СЦК, планируется довести уровень обеспеченности качественной питьевой водой до 100%, тогда как в 2024 году показатели составляли 97,1% — в селе и 98% — в городе.

В сфере газификации в шести районах области: Жамбыл, Жуалы, Кордай, Мойынкум, Талас, Сарысу, Шу реализуются 14 проектов на 20,5 млрд тенге. Средства выделены из Нацфонда и местного бюджета. Это позволит увеличить уровень газоснабжения с 91,3% до 91,8% в расчете на жителя.

Протяженность тепловых сетей в городах области составляет 350,7 км при уровне износа 54%. В этом году в Таразе завершили реконструкцию основной тепломагистрали М-1 и расширению сетей нового микрорайона. В Каратау реконструированы мазутное хозяйство и центральная котельная.

Кроме того, в Таразе ведется реконструкция тепломагистрали М-3. Из запланированных 1,4 км заменены уже 0,7 км сетей на 2,1 млрд тенге. По итогам года уровень износа тепловых сетей снизится до 53%.

Общая протяженность дорог в Жамбылской области составляет 10 тыс. км. В этом году на 182 дорожных проекта выделили 28 млрд тенге, в результате чего работы провели на 460,2 км дорог. В частности, построили 17,7 км новых, реконструировали 8 км старых и провели средний ремонт на 434,5 км.

По мнению акима региона, после завершения работ доля автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии вырастет до 99,5%, а показатель состояния улично-дорожной сети в населенных пунктах увеличится до 89%.

Ранее на брифинге Ербол Карашукеев сообщил, что на развитие бизнеса банки второго уровня и микрофинансовые организации выдали кредиты 32,5 тыс. жамбылским предпринимателям на общую сумму 289,8 млрд тенге.

Аким также перечислил топ крупных инвестпроектов Жамбылской области, которые привлекут 3,8 трлн тенге. С начала года в экономику Жамбылской области привлечено 553,6 млрд тенге инвестиций, из которых 82% составляют частные средства.