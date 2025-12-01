РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:22, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Названы топ крупных инвестпроектов Жамбылской области, которые привлекут 3,8 трлн тенге

    Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев рассказал в Астане о крупнейших проектах, реализуемых в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Названы топ крупных инвестпроектов Жамбылской области, которые привлекут 3,8 трлн тенге
    Фото: акимат Жамбылской области

    — Только при реализации топа крупных инвестпроектов в экономику области будет привлечено 3,8 трлн тенге, — сообщил он на пресс-конференции в СЦК.

    Среди ключевых проектов:

    • проект по глубокой переработке кукурузы мощностью до 3 млн тонн в год, стоимостью 800 млрд тенге, с созданием 1,5 тыс рабочих мест;
    • металлургический завод с мощностью до 3 млн тонн металлопрокатной продукции в год (профильная полосовая и спецсталь, проволока), стоимость 674 млрд тенге, с созданием 2,5 тыс рабочих мест;
    • запуск первого этапа производства 800 тыс тонн серной кислоты до конца года;
    • в 2026 году планируется завод по производству сложных удобрений мощностью 1 млн тонн в год, стоимость 536 млрд тенге, создание 800 рабочих мест;
    • строительство сахарного завода с переработкой 1 млн тонн сахарной свеклы в год, производством 130 тыс тонн сахара, 72 тыс. тонн свекловичной муки и 54 тыс тонн патоки, стоимость 108 млрд тенге, создание 350 рабочих мест;
    • проект по производству до 1 млн тонн кальцинированной соды, стоимость 200 млрд тенге, создание 300 рабочих мест;
    • горно-обогатительный комбинат по переработке 500 тыс тонн золотосодержащей руды в год, стоимость 47 млрд тенге, создание 400 рабочих мест;
    •  производство 25 тыс тонн цианида натрия в год, стоимость 68 млрд тенге, создание 100 рабочих мест;
    • производство пероксида водорода мощностью 30 тыс тонн в год, стоимость 30 млрд тенге, создание 100 рабочих мест;
    • строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии, стоимость 620 млрд тенге, создание 200 рабочих мест;
    • строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт с системой накопления мощности 300 МВт, стоимость 728 млрд тенге, создание 100 рабочих мест.

     

    Ранее мы писали, что с начала года в экономику Жамбылской области привлечено 553,6 млрд тенге инвестиций, из которых 82% составляют частные средства. 

    Теги:
    Инвестиции Регионы Промышленность Жамбылская область Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают