Названы топ крупных инвестпроектов Жамбылской области, которые привлекут 3,8 трлн тенге

— Только при реализации топа крупных инвестпроектов в экономику области будет привлечено 3,8 трлн тенге, — сообщил он на пресс-конференции в СЦК.

Среди ключевых проектов:

проект по глубокой переработке кукурузы мощностью до 3 млн тонн в год, стоимостью 800 млрд тенге, с созданием 1,5 тыс рабочих мест;

металлургический завод с мощностью до 3 млн тонн металлопрокатной продукции в год (профильная полосовая и спецсталь, проволока), стоимость 674 млрд тенге, с созданием 2,5 тыс рабочих мест;

запуск первого этапа производства 800 тыс тонн серной кислоты до конца года;

в 2026 году планируется завод по производству сложных удобрений мощностью 1 млн тонн в год, стоимость 536 млрд тенге, создание 800 рабочих мест;

строительство сахарного завода с переработкой 1 млн тонн сахарной свеклы в год, производством 130 тыс тонн сахара, 72 тыс. тонн свекловичной муки и 54 тыс тонн патоки, стоимость 108 млрд тенге, создание 350 рабочих мест;

проект по производству до 1 млн тонн кальцинированной соды, стоимость 200 млрд тенге, создание 300 рабочих мест;

горно-обогатительный комбинат по переработке 500 тыс тонн золотосодержащей руды в год, стоимость 47 млрд тенге, создание 400 рабочих мест;

производство 25 тыс тонн цианида натрия в год, стоимость 68 млрд тенге, создание 100 рабочих мест;

производство пероксида водорода мощностью 30 тыс тонн в год, стоимость 30 млрд тенге, создание 100 рабочих мест;

строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии, стоимость 620 млрд тенге, создание 200 рабочих мест;

строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт с системой накопления мощности 300 МВт, стоимость 728 млрд тенге, создание 100 рабочих мест.

Ранее мы писали, что с начала года в экономику Жамбылской области привлечено 553,6 млрд тенге инвестиций, из которых 82% составляют частные средства.