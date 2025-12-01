Жамбылская область привлекла 553 млрд тенге инвестиций с начала года

— По темпам роста объема инвестиций, привлеченных в регион, область занимает третье место в республике, — подчеркнул он.

По словам акима, до 2029 года в области сформирован инвестиционный портфель из 62 проектов общей стоимостью 4,1 трлн тенге. Их реализация позволит создать 8,3 тыс новых рабочих мест, 12 проектов будут реализованы с участием иностранных инвесторов. До конца года планируется завершить 26 инвестиционных проектов на 161 млрд тенге с созданием 1,1 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание завода по производству цианида натрия мощностью 25 000 тонн в год.