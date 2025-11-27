«Алтыналмас» начал строительство завода по производству цианида натрия в Жамбылской области

Проект, реализуемый золотодобывающей компанией АО «АК Алтыналмас», станет важным шагом в развитии химической отрасли Казахстана, создании рабочих мест и укреплении технологической и экономической независимости страны.

В церемонии закладки капсулы приняли участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, председатель правления АО «Банк Развития Казахстана» Марат Елибаев, генеральный директор ТОО «Altynalmas Reagents» Уалихан Атагельдиев.

Новый завод, стоимостью порядка 60 миллиардов тенге, станет первым предприятием такого масштаба в Казахстане и позволит существенно снизить зависимость от импортного цианида натрия, обеспечив потребности золотодобывающей отрасли, и создаст экспортный потенциал для страны.

Фото: Алтыналмас

Проект имеет значительный социально-экономический эффект. В период строительства завода создается до 400 рабочих мест, порядка 250 постоянных рабочих мест будет создано после ввода в эксплуатацию.

На современном химическом производстве «Алтыналмас» уделяет особое внимание системе обучения и подготовки персонала. Планируется привлечение опытных местных кадров и выпускников технических вузов с обязательным обучением со стороны держателя технологии DuPont/Draslovka, а также технологического партнера — Glatt.

Реализация проекта также будет способствовать пополнению местного и республиканского бюджета за счёт налоговых и иных обязательных платежей, что дополнительно укрепляет экономический эффект для страны.

Фото: Алтыналмас

На новом предприятии будет применяться технология мирового лидера отрасли компании DuPont/Draslovka и инженерные решения Glatt Ingenieurtechnik GmbH и будут внедрены, без преувеличения, наилучшие доступные технологии в области производственной эффективности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. К примеру, полностью замкнутый цикл оборота технической воды с нулевым выбросом на рельеф, или двухконтурная система нейтрализации отходящих газов, при которой даже в случае внештатной ситуации выбросы в атмосферу будут ниже установленных законодательством.

«Алтыналмас» уделяет большое внимание развитию внутристрановой ценности и местных компетенций. Так, генеральным подрядчиком по проекту выступает ведущая казахстанская инжиниринговая компания — AAEngineering Group. Также проектом предполагается максимальная локализация и применение местного вспомогательного и нестандартного оборудования.

— Сегодня мы сделали важный шаг в реализации проекта, который имеет значение для развития химической промышленности и экономики Казахстана. Завод будет современным и безопасным производством, обеспечивающим потребности золотодобывающей отрасли и создающим новые возможности для региона и будущих поколений, — отметил генеральный директор ТОО «Altynalmas Reagents» Уалихан Атагельдиев.

Инициатива соответствует задачам, обозначенным в Послании Главы государства «Экономический курс Справедливого Казахстана», где особое внимание уделяется ускоренному развитию обрабатывающей промышленности и производств с высокой добавленной стоимостью.

Реализация проекта даст импульс развитию смежных отраслей. В химической промышленности ожидается значительное увеличение производства аммиака, каустической соды, что в перспективе дает уникальную возможность полностью «замкнуть» производственный цикл в стране, за счет потребления исключительно казахстанского сырья. Это создаст дополнительный спрос на продукцию отечественных компаний и новые возможности для частного предпринимательства. Такой подход укрепляет промышленную основу, расширяет переработку сырья внутри Казахстана и способствует развитию целого ряда направлений химической промышленности.

Фото: Алтыналмас

Создание подобных производств также усиливает внутренний рынок, так как продукция будет закупаться преимущественно у казахстанских поставщиков, что обеспечивает дополнительную загрузку отечественных предприятий и стимулирует рост экономики в целом.

Финансирование проекта обеспечивается за счет собственных средств АО «АК Алтыналмас», займа Банка Развития Казахстана и участия международных и казахстанских финансовых институтов, включая Deutsche Bank и Euler Hermes.

АО «АК Алтыналмас» продолжает реализацию индустриальных проектов, направленных на развитие национального производственного потенциала, создание современных высокотехнологичных предприятий и укрепление устойчивого экономического будущего Казахстана.