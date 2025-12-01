Кредиты почти на 290 млрд тенге получил МСБ в Жамбылской области

— Из выданных кредитов в рамках государственных программ реализовано 1 218 проектов на сумму 52,1 миллиарда тенге. В результате объем выпуска продукции субъектами малого и среднего бизнеса вырос на 18,1 процента и достиг 765,5 миллиарда тенге за январь–июнь текущего года, — отметил аким.

По состоянию на 1 ноября в области действовало 109,1 тыс. субъектов бизнеса, в которых работали 165,4 тыс. человек.

По словам акима области, для поддержки малого и среднего бизнеса при участии Правительства созданы малые промышленные зоны общей площадью 40 тыс. кв. м. В них уже реализованы три проекта на 1,7 млрд тенге: производство закаленного стекла, производство фиброцементных плит и производство дверей.

В ходе брифинга аким также перечислил топ крупных инвестпроектов Жамбылской области, которые привлекут 3,8 трлн тенге. С начала года в экономику Жамбылской области привлечено 553,6 млрд тенге инвестиций, из которых 82% составляют частные средства.