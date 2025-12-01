РУ
    12:37, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Кредиты почти на 290 млрд тенге получил МСБ в Жамбылской области

    На развитие бизнеса банки второго уровня и микрофинансовые организации выдали кредиты 32,5 тыс. жамбылским предпринимателям на общую сумму 289,8 млрд тенге. Об этом сообщил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: СЦК

    — Из выданных кредитов в рамках государственных программ реализовано 1 218 проектов на сумму 52,1 миллиарда тенге. В результате объем выпуска продукции субъектами малого и среднего бизнеса вырос на 18,1 процента и достиг 765,5 миллиарда тенге за январь–июнь текущего года, — отметил аким.

    По состоянию на 1 ноября в области действовало 109,1 тыс. субъектов бизнеса, в которых работали 165,4 тыс. человек.

    По словам акима области, для поддержки малого и среднего бизнеса при участии Правительства созданы малые промышленные зоны общей площадью 40 тыс. кв. м. В них уже реализованы три проекта на 1,7 млрд тенге: производство закаленного стекла, производство фиброцементных плит и производство дверей.

    В ходе брифинга аким также перечислил топ крупных инвестпроектов Жамбылской области, которые привлекут 3,8 трлн тенге.  С начала года в экономику Жамбылской области привлечено 553,6 млрд тенге инвестиций, из которых 82% составляют частные средства.  

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
