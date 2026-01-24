РУ
    11:03, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Первое заседание Конституционной комиссии состоится 24 января

    Сегодня состоится первое заседание Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии), передает Kazinform.

    Фото: Конституционный суд РК

    Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах в социальных сетях: consot_kz   constcouncil.kz Конституциялық реформа 2026.

    А также на телеканалах: Jibek Joly    24.kz.

    Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

    С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

    В состав комиссии вошли более 100 человек, включая членов Национального курултая, известных юристов, руководителей СМИ, председателей маслихатов и представителей общественных советов. Работу комиссии возглавит Председатель Конституционного суда.

    Решение о создании Конституционной комиссии было озвучено Президентом на заседании Национального курултая. По словам Президента, в рамках парламентской реформы изначально планировалось изменить около 40 статей Основного закона, однако в ходе работы стало ясно, что поправок потребуется значительно больше.

    Глава государства отметил, что комиссия всесторонне изучит и систематизирует все предложения, после чего будет подготовлен проект конкретных изменений. Лишь затем будут определены сроки проведения общенационального референдума.

     

