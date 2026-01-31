Первый отель на Луне может появиться в 2032 году

Отель будет надувной. Его планируется изготовить на Земле, а затем доставить на Луну с помощью тяжёлого посадочного аппарата. Он должен вмещать до четырёх гостей, которые смогут провести в нём несколько дней. Как утверждает компания, надувная конструкция рассчитана на срок эксплуатации в десять лет.

По замыслу GRU Space, отель будет предлагать захватывающие виды на лунный ландшафт и Землю, а также прогулки, поездки на автомобилях и даже игру в гольф на поверхности Луны. Гости уже сейчас могут записаться в лист ожидания на номер. Скидок за раннее бронирование, однако, не предусмотрено: «невозвратный регистрационный взнос» составляет 1000 долларов США. Само пребывание обойдётся в несколько миллионов.

Первый лунный отель в долгосрочной перспективе должен заложить основу для постоянного присутствия человека на Луне. В дальнейшем планируется возведение массивного здания из кирпичей из лунной пыли. Основатель GRU Скайлер Хан, выпускник университета Беркли, поясняет, что компания хочет создать собственную лунную экономику, независимую от правительства.

GRU Space считает космический туризм важнейшим экономическим рычагом для этого. С помощью отеля компания хочет, с одной стороны, предложить платёжеспособным клиентам осязаемую ценность, а с другой — продемонстрировать необходимые технологии для создания постоянной инфраструктуры в космосе.

