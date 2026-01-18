NASA готовит старт ракеты с астронавтами к Луне

NASA переместило ракету Space Launch System с капсулой «Орион» высотой 98 метров на стартовую площадку в Космическом центре Кеннеди во Флориде для ключевого этапа проверки систем для отправки четырёх астронавтов на орбиту Луны.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства намерено провести серию испытаний и генеральных репетиций по подготовке миссии «Артемида-II» к первому полёту к Луне. Если всё пройдёт хорошо, NASA может объявить точную дату запуска. Ожидается, что предполагаемый полет может состояться в период с 6 по 11 февраля, также рассматриваются март и апрель.

Кадр из видео

Согласно плану миссии «Артемида-II», четыре члена экипажа — астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадский астронавт Джереми Хансен — проведут в космосе 10 дней, совершив сначала облёт вокруг Земли, а затем выйдут на орбиту вокруг Луны.

Кадр из видео

Полёт миссии «Артемида-II» станет самым серьёзным испытанием для ракеты Space Launch System и космического корабля «Орион». Успешная миссия подготовит почву для полёта миссии «Артемида-III», которая запланирована на 2027 год для высадки астронавтов близи южного полюса Луны.

Возвращение на Луну было приоритетной задачей для президента Дональда Трампа, особенно на фоне новой космической гонки между США и Китаем. Китайские официальные лица заявили, что намерены высадить своих астронавтов на Луну к 2030 году.

Ранее сообщалось, что NASA впервые за 25 лет эвакуировала астронавтов с Международной космической станции из-за проблем со здоровьем. Экипаж Международной космической станции в четверг успешно вернулся на Землю.