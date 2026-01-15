РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:48, 15 Январь 2026 | GMT +5

    NASA впервые за 25 лет эвакуирует астронавтов из-за проблем со здоровьем

    Это первый случай за 25-летнюю историю Международной космической станции, когда миссия была прервана из-за медицинских проблем астронавтов на орбите, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    NASA впервые за 25 лет эвакуирует астронавтов из-за проблем со здоровьем
    Фото: cbsnews.com

    Астронавты NASA Зена Карман и Майк Финке, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов покинули космическую станцию, завершив свое пребывание на орбите на несколько недель раньше запланированного срока из-за проблем со здоровьем.

    Группа, известная как Crew-11, отстыковалась от орбитальной станции на капсуле Dragon компании SpaceX в 17:20 часов по восточному времени и проведёт в пути почти 11 часов. Возвращение их на Землю ожидается приводнением на парашютах у побережья Калифорнии в Тихом океане в четверг.

    Представители НАСА не предоставили подробной информации о пострадавшем члене экипажа или характере медицинской проблемы, сославшись на соображения врачебной тайны. Однако агентство заявило, что ситуация стабильна и не требует экстренной эвакуации.

    NASA впервые за 25 лет эвакуирует астронавтов из-за проблем со здоровьем
    Фото: cbsnews.com

    Управлять Международной космической станцией остались командир корабля Сергей Кудь-Сверчков, космонавт Сергей Микаев и бортинженер NASA астронавт Крис Уильямс.

    Представители NASA заявили, что они планируют отправку миссии Crew-12 не ранее 15 февраля. Уильямс будет единственным астронавтом NASA, который в течение нескольких недель будет наблюдать за американскими научными экспериментами и операциями на станции.

    Ранее сообщалось, что NASA приняло решение досрочно вернуть экипаж Crew-11 с МКС на Землю.

    США Космос
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
