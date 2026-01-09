NASA приняло решение досрочно вернуть экипаж Crew-11 с МКС на Землю

По словам главы NASA Джареда Айзекмана, экипаж МКС не обладает возможностью проводить диагностику и оказывать медицинскую помощь своему коллеге из миссии Crew-11 прямо на орбите.

— Как мы уже отмечали ранее, это было серьезное медицинское состояние. Именно поэтому был выбран путь досрочного возвращения экипажа Crew-11 на Землю. Я решил, что в интересах наших астронавтов их следует вернуть на Землю раньше запланированного срока, — сказал Айзекман, отметив, что экипаж вернется «в ближайшие дни», однако конкретная дата пока не раскрывается.

Руководитель медицинской службы NASA Джеймс Полк подчеркнул, что досрочное возвращение не является экстренной эвакуацией.

— Состояние астронавта стабильно, поэтому речь не идет об экстренном спуске с орбиты и критической ситуации, — отметил он.

Полк добавил, что ведомство пока не разглашает личность космонавта и детали его здоровья.

Отметим, в состав экипажа Crew-11 входят американские астронавты Зена Кардман и Майк Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов. Финк и Кардман планировали в четверг провести 6,5-часовой выход в открытый космос для установки оборудования за пределами станции. Астронавты прибыли на МКС в августе и изначально должны были вернуться на Землю примерно в мае.

