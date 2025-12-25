Роскосмос планирует создать лунную электростанцию к 2036 году

Назначение лунной электростанции — долговременное энергоснабжение потребителей российской Лунной программы и объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции. В частности, луноходы, обсерватория, а также объекты зарубежных партнеров.

Справка: АО «НПО Лавочкина» является организацией ракетно-космической промышленности по разработке, изготовлению и практическому использованию автоматических космических комплексов и систем для проведения фундаментальных научных, астрофизических, планетных исследований, а также дистанционного зондирования Земли, и разгонных блоков для выведения космических аппаратов на расчетные околоземные орбиты и отлетные от Земли траектории.

Также сообщается, что в рамках проекта будут выполнены разработка космических аппаратов, наземно‑экспериментальная отработка, летные испытания, а также развертывание инфраструктуры на Луне.

В Госкорпарации подчеркнули, что этот проект является важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны.

Наряду с Роскосмосом в проекте участвуют Росатом и Курчатовский институт.

