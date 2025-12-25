РУ
    22:47, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Роскосмос планирует создать лунную электростанцию к 2036 году

    В декабре 2025 года Роскосмос заключил государственный контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ до 2036 года по созданию российской лунной электростанции, сроки реализации контракта — 2025–2036 годы, сообщает Роскосмос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    Назначение лунной электростанции — долговременное энергоснабжение потребителей российской Лунной программы и объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции. В частности, луноходы, обсерватория, а также объекты зарубежных партнеров.

    Справка: АО «НПО Лавочкина» является организацией ракетно-космической промышленности по разработке, изготовлению и практическому использованию автоматических космических комплексов и систем для проведения фундаментальных научных, астрофизических, планетных исследований, а также дистанционного зондирования Земли, и разгонных блоков для выведения космических аппаратов на расчетные околоземные орбиты и отлетные от Земли траектории.

    Также сообщается, что в рамках проекта будут выполнены разработка космических аппаратов, наземно‑экспериментальная отработка, летные испытания, а также развертывание инфраструктуры на Луне.

    В Госкорпарации подчеркнули, что этот проект является важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны.

    Наряду с Роскосмосом в проекте участвуют Росатом и Курчатовский институт.

    Ранее писали, что Казахстан готовится к замене KazSat-3 новым спутником.

    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
