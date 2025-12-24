Казахстан готовится к замене KazSat-3 новым спутником

Расчетный срок эксплуатации «KazSat-3» определен до конца 2029 года.

АО «Республиканский центр космической связи» приступило к процедуре внутреннего отбора потенциального поставщика для выполнения работ по проекту «Создание и ввод в эксплуатацию космической системы связи для замещения спутника «KazSat-3» (космическая система связи «KazSat-3R»)

Цель проекта «KazSat-3R» — развитие аэрокосмической отрасли и отрасли связи, повышение доступности информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Казахстан и проникновения широкополосного доступа к интернету, обеспечение функционирования национальной космической системы связи «KazSat».

В рамках реализации проекта «KazSat-3R» Аэрокосмическим комитетом МИИЦР РК были направлены приглашения для участия в процедурах внутреннего отбора потенциального поставщика для выполнения работы по проекту «KazSat-3R» более 40 компаниям-производителям космической техники, в числе которых компании с мировым опытом в области создания космических аппаратов различного назначения, а также компании-стартапы, совершившие первые шаги в области создания космической техники.

На приглашение участвовать в конкурсе на создание нового казахстанского спутника связи «KazSat-3R» откликнулись 14 компаний-производителей космической техники, в числе которых 2 казахстанские и 12 иностранных.

15 декабря 2025 года АО «РЦКС» направил в адреса 14-ти компаний, вошедших в окончательный список потенциальных поставщиков, извещения-приглашения для участия в процедурах внутреннего отбора.

Срок окончания подачи потенциальными поставщиками заявки и всех необходимых документов установлен до конца марта 2026 года.

Финансирование проекта «KazSat-3R» панируется с привлечением двух источников. Основное финансирование, а это более 50% от общей стоимости космической системы связи «KazSat-3R» будет осуществляться за счет собственных средств акционерного общества «Республиканский центр космической связи» (оператор космической системы связи «KazSat»), дофинансирование высокотехнологичного космического проекта будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета.

Напомним, что АО «Республиканский центр космической связи» более 20 лет ведет успешную эксплуатацию казахстанской системы спутниковой связи в составе двух спутников — «Kazsat -2», «Kazsat-3» и наземных комплексов управления «Акколь» в Акмолинской области и «Коктерек» в Алматинской области.