5 115 суток полета: спутник связи «Kazsat-2» 14 лет на орбите

Срок активного существования спутника, который находится на геостационарной орбите с координатами 86,5 восточной долготы, был рассчитан на 12,5 лет.

На основании технического аудита, проведенного в 2021 году, расчетный срок эксплуатации спутника «Kazsat-2» был продлен c 2023 до конца 2026 года.

Фото: Сара Кабикызы/Kazinform

Это стало возможным благодаря высокопрофессиональной работе инженеров Центра космической связи «Акколь» — центра управления полетами, центра мониторинга связи, отделов планирования, баллистико-навигационного обеспечения и всего коллектива АО «Республиканский центр космической связи».

Фото: Сара Кабикызы/Kazinform

5 115 суток работы в космосе на высоте свыше 36 тысячи километров — так встречает свой четырнадцатый год работы на орбите спутник «Kazsat-2». Сегодня его услугами активно пользуются более десяти крупнейших спутниковых операторов региона.

Так, космическая система связи и вещания «Kazsat» в составе «Kazsat-2» и «Kazsat- 3» покрывает всю территорию Республики Казахстан и стран Центральной Азии, обеспечивая их услугами связи, телевещания, доступа к интернету.

Что необходимо для бесперебойного функционирования казахстанских спутников связи? Специалисты Центра управления полетом отметили основные задачи.

Фото: Сара Кабикызы/Kazinform

— Это эффективное парирование нештатных ситуаций и оперативная выдача полётных заданий на борт спутника. Мы ведем постоянный мониторинг и своевременное уклонение от столкновений с опасными космическими объектами, такими как неуправляемые космические аппараты и космический мусор, — рассказал директор Центра космической связи «Акколь» Кайрат Тельгарин.

Фото: Сара Кабикызы/Kazinform

Благодаря качественному обслуживанию космической техники инженерам Центра удается достичь оптимального расходования топлива, что позволяет значительно продлить срок эксплуатации космических аппаратов.

— Круглосуточный контроль, тщательный сбор и анализ телеметрической информации гарантируют стабильную работу космической системы «Kazsat», которая стала важным шагом в развитии космической отрасли Казахстана, способствуя технологической независимости страны в сфере спутниковой связи и вещания. И, конечно, это люди — мои коллеги, инженеры космической связи и их преданность делу, — отметил К. Тельгарин.

Фото: Сара Кабикызы/Kazinform

АО «Республиканский центр космической связи» более 20 лет ведет успешную эксплуатацию казахстанской системы спутниковой связи в составе двух спутников — «Kazsat -2», «Kazsat-3» и наземных комплексов управления «Акколь» в Акмолинской области и «Коктерек» в Алматинской области.

Более подробно о работе инженеров космической связи можно прочитать здесь.