Спутник связи «Kazsat-2» 12 лет на орбите: полет нормальный

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 16 июля 2011 года с космодрома Байконур был запущен казахстанский спутник связи и вещания «Kazsat-2». Ресурс спутника, рассчитанный на 12,5 лет, был продлен. От чего зависит успешная работа космического аппарата, как сохранить и увеличить срок его службы? Об этих моментах корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель отдела баллистико-навигационного обеспечения космической системы «Kaszat» Айбек Тлеулиев.

- Айбек Туранбекович, ваш отдел входит в состав основного центра космической связи «Акколь», который ведет управление спутниками связи «Kazsat». Что входит в задачи отдела баллистико-навигационного обеспечения?

- Хотел бы напомнить, что наше предприятие – АО «Республиканский центр космической связи» вот уже почти 20 лет обеспечивает работу казахстанской системы спутниковой связи в составе двух спутников – «Kazsat -2» «Kazsat-3» посредством наземных комплексов управления полетом космических аппаратов «Акколь» в Акмолинской области и «Коктерек» в Алматинской области.

Специалисты нашего отдела отвечают за управление движением наших космических аппаратов. Управление движением спутника является составной частью понятия «управление космическим полетом», которое включает в себя весь комплекс мероприятий по планированию полета, обеспечению требуемого движения аппаратов в пространстве, сбору измерительной информации, ее обработке, моделированию полетных операций, выработке управляющих команд, принятию решений по оперативной коррекции планов при возникновении нештатных ситуаций.

Управление движением состоит в поддержании заданной ориентации и стабилизации космического аппарата относительно центра масс и в управлении движением центра масс. Если задача ориентации и стабилизации решается автономно на борту при помощи измерительных и исполнительных средств, то задача управления движением центра масс решается на земле, в центре управления полетами (ЦУП)е.

- Известно, что работе спутников связи, которые находятся в агрессивной среде космоса на высоте свыше 36 тысяч километров, угрожает немало опасностей. Это и вспышки на Солнце, которые меняют магнитное поле Земли, что может повлиять на работу спутников, и угроза столкновения с другими космическими объектами, радиопомехи. Как часто вы сталкиваетесь с такими ситуациями?

- Конечно, такие ситуации бывают. Например, согласно статистике, на космическом аппарате «Kazsat-2», чей день рождения мы сегодня отмечаем, за 12 лет его работы специалистами ЦУП произведено свыше 27 тысяч включений двигателей коррекции спутника.

Или, к примеру, взять технологический цикл управления (ТЦУ) космического аппарата «Kazsat-3». В части баллистико-навигационного обеспечения ТЦУ состоит из обработки измерений текущих навигационных параметров, уточнения орбиты, составления прогноза движения космического аппарата, выработки решения по проведению маневров удержания в заданной области и расчета этих маневров, расчета стандартной баллистики (теневые участки, засветки, указание целей для антенных систем и др.), а также проведение специальных маневров уклонения от других космических объектов, которые оказываются в области удержания космического аппарата «Kazsat-3» на его орбите - это 58,5° восточной долготы ± 0,05°.

- Что предпринимается в таких случаях?

- Для обеспечения условий безопасной эксплуатации космического аппарата необходимо заблаговременно получать информацию об опасных сближениях с другими космическими аппаратами и космическим мусором и данные по их орбитам. Такую информацию, к примеру, предоставляет одна из американских компаний, которая контролирует системы, предназначенные для обнаружения, отслеживания и идентификации всех искусственных объектов на орбите Земли. В каталоге этого центра в настоящее время насчитывается и отслеживается в околоземном пространстве порядка 45 тысяч объектов разного калибра (более 10 см в диаметре). Каждое сообщение об опасном сближении проверяется специалистами отдела баллистико-навигационного обеспечения на предмет актуальности и достоверности и принимается решение на расчет и проведение специального маневра уклонения.

Опасное сближение характеризуется повышенной вероятностью столкновения. Минимально допустимая дистанция между космическими аппаратами с учетом ошибок определения орбиты, ошибок выполнения маневров, ошибок математической модели движения принимается равной 10 км.

Наблюдается периодичность возникновения опасных сближений с космическими аппаратами и их фрагментами с космическими аппаратами серии «Кazsat». Недавно у нас был такой случай – сближение с китайским спутником, дистанция составила всего 12 км. Благодаря тому, что специалистами отдела БНО накоплена статистика по таким ситуациям, опыту прогнозирования появление чужих объектов в зоне удержания наших космических аппаратов, столкновения не произошло. Такая тщательная плановая работа баллистиков позволяет заранее планировать движение космического аппарата на предстоящие циклы управления и избежать опасных сближений. Что, в свою очередь, приводит к значительной экономии топлива.

Кстати, наши коллеги из Астрофизического института на Тяньшанской обсерватории запечатлели это момент сближения «Kazsat-3» с другим спутником на геостационарной орбите.

- Давайте вернемся к нашему имениннику – спутнику «Kazsat -2». Среди «юбилейных» параметров за 12-летний период работы есть такая цифра – экономия ксенона (рабочего топлива) почти в два раза. Из 140 кг израсходовано 70 кг. Ведь это тоже показатель успешной работы баллистиков?

- Не только баллистиков. Всех инженеров РЦКС. Например, именно благодаря высокопрофессиональной и корректной работе всех структур Центра космической связи «Акколь» – это центр управления полетами, центр мониторинга связи, нашего отдела, отдела планирования, всего коллектива нашего Республиканского центра космической связи, рабочий ресурс спутника «Kazsat-2» был увеличен до конца 2026 года.

Сегодня он работает в штатном режиме с загрузкой в более 70%. В связке с «Kazsat-3» полностью и бесперебойно обеспечивает Казахстан услугами связи, телевещания, доступа к интернету. Для всех нас эти даты создания наших спутников - 16 июля («Kazsat-2») и 28 апреля («Kazsat-3») особые, знаменательные даты. Это не только ощущение успешной работы дружного коллектива, а, прежде всего, понимание большой ответственности выполнения большой государственной задачи по информационной независимости нашей страны.