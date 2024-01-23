Перевести систему гражданской защиты в повышенную готовность поручил Алихан Смаилов

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений после землетрясения с эпицентром в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Акиматам регионов совместно с заинтересованными государственными органами надо откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению подобных чрезвычайных ситуаций.

- В ближайшее время для оперативного реагирования ввести дежурство руководителей и ответственных лиц органов управления и сил гражданской защиты в пунктах управления. Это касается всех организаций жизнеобеспечения. Для этого в сейсмоопасных регионах надо перевести систему гражданской защиты в повышенную готовность, - сказал Премьер во время заседания Правительства РК.

Также Министерству здравоохранения и акимату Алматы поручено принять необходимые меры для обеспечения лечения пострадавших. Службам МЧС – держать ситуацию на постоянном контроле.

- Наладить четкое взаимодействие между необходимыми службами, в том числе в соседних государствах, где находились эпицентры землетрясения, - добавил Алихан Смаилов.

Ответственным за координацию назначен первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр.

Ранее Алихан Смаилов раскритиковал госорганы за несвоевременное оповещение жителей Алматы о землетрясении. По его словам, люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Они пострадали от необдуманных действий, когда выпрыгивали со 2, 3 этаж.

Напомним, 23 января в 00:09 по времени Астаны (повторно в 00:42 в г.Алматы - 2 балла и в 01:36 без ощутимости) зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

По информации МЧС РК, сильные толчки ощущали в Алматы - 5 баллов, при этом 8 человек пострадали. В Шымкенте - 2 балла.

Землетрясение также ощущалось в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова.

В штабах организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС.

По распоряжению министра по ЧС силы и средства приведены в повышенную готовность.

В городах и областях республики сведения по пострадавшим и разрушениям не поступали.

По информации дежурных служб МЧС Кыргызстана и Узбекистана в данных республиках также были зарегистрированы землетрясения.