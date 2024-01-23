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    09:37, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Внеочередное заседание республиканского оперштаба провел МЧС РК

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    В Центре управления кризисными ситуациями прошло внеочередное заседание республиканского оперативного штаба под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    На заседании приняли участие службы гражданской защиты, личный состав оперативного штаба и территориальные подразделения МЧС.

    В ходе видеоконференцсвязи с местными исполнительными органами и территориальными подразделениями МЧС министром по ЧС были заслушаны доклады ГУ «Казселезащита», МВД, Минобороны, Службы дорог и мостов (КазАвтоЖол), химической службы, медицинской службы, транспортной службы, службы связи.

    По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются.

    На телефоны горячей линии, организованных в оперативных штабах, поступило 377 звонков от граждан.

    Согласно информации ГУ «Казселезащита» все посты по г. Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Жетісу переведены на учащенный режим наблюдения и передачи данных. Общее количество составляет 76 постов. По результатам проведенных обследований негативного воздействия землетрясение на селезащитные сооружения не оказало. В водном режиме изменений нет. Информации об сходе оползней и лавин не поступало. Проведение обследований продолжается.

    Силы и средства Вооруженных Сил РК находятся в пунктах постоянной дислокации.

    Транспортная служба проинформировала о том, что аэропорт города Алматы функционирует в штатном режиме. В сложившейся ситуации дежурная смена действовала согласно плану по непредвиденным ситуациям.

    Силы и средства Службы охраны общественного порядка переведены на усиленный вариант несения службы.

    В завершение заседания министром по ЧС был дан ряд поручений соответствующим службам гражданской защиты.

    Теги:
    МЧС Землетрясение Алматы Астана
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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