Внеочередное заседание республиканского оперштаба провел МЧС РК

В Центре управления кризисными ситуациями прошло внеочередное заседание республиканского оперативного штаба под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На заседании приняли участие службы гражданской защиты, личный состав оперативного штаба и территориальные подразделения МЧС.

В ходе видеоконференцсвязи с местными исполнительными органами и территориальными подразделениями МЧС министром по ЧС были заслушаны доклады ГУ «Казселезащита», МВД, Минобороны, Службы дорог и мостов (КазАвтоЖол), химической службы, медицинской службы, транспортной службы, службы связи.

По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются.

На телефоны горячей линии, организованных в оперативных штабах, поступило 377 звонков от граждан.

Согласно информации ГУ «Казселезащита» все посты по г. Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Жетісу переведены на учащенный режим наблюдения и передачи данных. Общее количество составляет 76 постов. По результатам проведенных обследований негативного воздействия землетрясение на селезащитные сооружения не оказало. В водном режиме изменений нет. Информации об сходе оползней и лавин не поступало. Проведение обследований продолжается.

Силы и средства Вооруженных Сил РК находятся в пунктах постоянной дислокации.

Транспортная служба проинформировала о том, что аэропорт города Алматы функционирует в штатном режиме. В сложившейся ситуации дежурная смена действовала согласно плану по непредвиденным ситуациям.

Силы и средства Службы охраны общественного порядка переведены на усиленный вариант несения службы.

В завершение заседания министром по ЧС был дан ряд поручений соответствующим службам гражданской защиты.