Переименование Парламента носит концептуальный характер — азербайджанский эксперт

По словам эксперта, речь идет не о точечных изменениях, а о масштабной перестройке всей архитектуры государственного управления.

— Сейчас мы наблюдаем масштабные и системные изменения в управлении государством, прежде всего в исполнительной ветви власти, хотя изменения затрагивают и другие уровни. За последние годы общество и политическая система Казахстана прошли заметную трансформацию благодаря последовательным реформам, инициированным президентом, — отметил Велизаде.

Эксперт подчеркнул, что пересмотру подверглись не только управленческие механизмы, но и сама логика взаимодействия между государством и обществом.

— Мы видим изменения в практиках управления, в способах формирования выборных органов, а также в самом характере взаимодействия власти и общества. Диалог стал более структурированным, что задало новую динамику политической жизни, — заявил он.

По оценке Велизаде, новый пакет реформ является логичным продолжением ранее начатых преобразований и формирует обновленные политико-институциональные рамки развития страны. Он отмечает, что решения одновременно закрепляют достигнутые результаты и создают новые институциональные основы государства на ближайшие годы, включая парламентские изменения, создание Курултая, упразднение прежних структур, таких как Ассамблея народа Казахстана, ликвидацию должности государственного советника и введение поста вице-президента.

Отдельное внимание он уделил логике оптимизации системы власти.

— По сути, речь идет об оптимизации системы управления — сокращении лишних звеньев и повышении скорости принятия решений на общенациональном уровне. При этом переименование парламента в Курултай носит не символический, а концептуальный характер. Через понятие Курултая подчеркивается собственная логика развития казахстанской государственности, ее историческая преемственность и отличие от моделей, сложившихся у соседних стран, — отметил он.

Эксперт напомнил, что элементы коллективного управления существовали еще в эпоху казахских ханов.

— Да, тогда не было парламентов в современном понимании, но действовали выборные и совещательные органы. Это собрания старейшин, советы племен, где обсуждались ключевые вопросы жизни ханства. Именно поэтому понятие «курултай» является исторически укорененным и органичным для тюркской политической традиции, — пояснил эксперт.

По его словам, современные реформы опираются не только на международный опыт, но и на национальную историческую основу.

— Еще в начале XX века представители движения «Алаш» говорили о необходимости создания общенационального совещательного органа. Сегодня эти идеи получают институциональное воплощение уже в условиях современного государства, — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что происходящие изменения важны и в региональном контексте. По его оценке, Казахстан находится в непростой геополитической среде, где по периметру границ происходят турбулентные процессы. В таких условиях адаптация политических институтов и повышение эффективности управления становятся не просто реформами, а объективной необходимостью.

По мнению Велизаде, предлагаемые преобразования способны усилить устойчивость страны и повлиять на ее роль в Центральной Азии.

— Эти решения способны придать новый импульс развитию казахстанской государственности и сформировать устойчивую модель управления, которая будет внимательно восприниматься как международными партнерами, так и соседними государствами, — резюмировал эксперт.

Напомним, 20 января в Кызылорде состоялся V Национальный курултай с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

